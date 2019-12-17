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Sabq (Саудовская Аравия): стало известно, почему поверхность Тихого океана превратилась в «пористый ковёр» 

ИноСМИ 21 минуту назад
Раскрыта тайна гигантского «ковра» в Тихом океане
Фото: ИноСМИ
Загадочная пористая масса площадью в два Манхэттена привлекла внимание ученых со всего мира. Исследователи подробно изучили снимки со спутника, взяли пробы материла и пришли к ошеломляющему выводу. По словам геолога Скотта Брайана из Университета Квинсленда, природа делает все необходимое, чтобы спасти себя самостоятельно.
В сентябре 2019 года два австралийских моряка стали свидетелями необычного явления в Тихом океане — по поверхности расстилалась гигантская пористая масса. Они взяли на память несколько кусков, а тем временем ученые и исследовательские центры начали работу над решением природной загадки.

Что увидели австралийские моряки?

Британская газета «Дейли мейл» опубликовала статью под заголовком «Ученые раскрыли тайну гигантской пористой массы в Тихом океане», в то время как австралийский моряк и искатель приключений Шеннон Ленц выложил видео на своем ютуб-канале, где рассказал:
«Мы плавали среди пористой массы около 6-8 часов, но воды практически не видели».

Спутники делают снимки необычного явления

По словам австралийских моряков, пористые вулканические породы были настолько плотными, что покрывали поверхность океана.
Спустя несколько часов спутниковые снимки подтвердили слова австралийских моряков. Спутник Европейского космического агентства «Sentinel-2» обнаружил гигантскую пористую массу в Тихом океане.

Ее размер составляет 150 кв. км

По информации британского издания, научный журнал Journal of Volcanology and Geothermal Research опубликовал исследование о пористой массе в Тихом океане, проведенное специалистами немецкого научно-исследовательского Центра имени Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR) в сотрудничестве с учеными из Канады и Австралии. К слову, исследованием руководил доктор Филипп Брендель (Philipp Brendel).
Ученые-исследователи подробно изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что размер пористой массы составляет 150 км2, что в два раза больше Манхэттена и равно 20 тысячам футбольных полей. В настоящее время гигантская пористая масса дрейфует к австралийскому Большому Барьерному рифу, которого предположительно достигнет в январе-феврале 2020 года.

Как образовалась пористая масса?

Международная группа ученых раскрыла тайну происхождения гигантской пористой массы, дрейфующей в Тихом океане. Они предположили, что она образовалась в результате извержения подводного вулкана в районе островного государства Тонга.
В исследовании говорится, что легкая пористая вулканическая порода образуется, когда из вулкана под большим давлением извергается чрезвычайно горячая порода, которая быстро остывает при столкновении с холодной океанской водой, а затем остается плавать на ее поверхности.

Хорошие новости для мира

Это исследование — хорошая новость для всего мира, так как гигантская пористая масса двигается к Австралии, неся с собой живые организмы и коралловые рифы, которые станут частью Большого Барьерного рифа.
По словам геолога Скотта Брайна (Scott Brain) из Университета Квинсленда, природа делает все необходимое, чтобы спасти себя. Гигантская дрейфующая экосистема восстановит Большой Барьерный риф, так как принесет с собой здоровые коралловые рифы и новые живые организмы, включая различные виды водорослей и моллюсков.
Sabq (Саудовская Аравия)
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Теги:
Наука , Наука и техника , Статьи , Технологии , Европейское космическое агентство , Саудовская Аравия
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