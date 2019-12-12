Люди с клювами: найдена древнейшая наскальная картина

Австралийские ученые нашли в Индонезии древнейшую наскальную картину — 44 тыс. лет назад художник изобразил, вероятно, сцену охоты на буйволов и свиней. Однако у охотников присутствуют звериные черты, что делает картину также и древнейшим свидетельством человеческой фантазии.

Австралийские исследователи из Университета Гриффита обнаружили в индонезийской пещере на острове Сулавеси древнейшую из известных жанровых картин. Древний художник, вероятно, изобразил сцену охоты: быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Однако у некоторых охотников ученые заметили звериные черты, что говорит о том, что сцена выдумана как минимум частично, и рисунок — древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию. О находке ученые рассказали в статье в журнале Nature.

Пещеры расположены в 30 минутах езды от города Макассар. Это часть обширной сети известняковых пещер, которую археологи изучают еще с 1950-х годов. Однако сцены охоты полулюдей-полуживотных были найдены лишь недавно, поскольку расположены в углублении на высоте около 18 метров над землей.

Художники времен палеолита во Франции Испании рисовали животных древесным углем. Углерод в его составе позволял довольно точно установить возраст рисунков. В рисунках Сулавеси же использован красный пигмент на основе железа, в котором недостаточно органических веществ. Поэтому, чтобы узнать возраст рисунков, ученым пришлось анализировать пробы со стен пещеры, там, где стекала вода. Скопившиеся там минеральные отложения позволили выяснить — рисункам до 44 тыс. лет. Для сравнения -— знаменитым наскальным изображениям в пещере Шове во Франции около 30 тысяч лет.

Если датировка верна, это древнейший образец фигуративного (изображающего объекты реального мира) искусства, отмечают исследователи.

Adam Brumm/Ratno Sardi/Adhi Agus Oktaviana/Nature

Что конкретно происходит на рисунке, оставляет простор для интерпретации. Так, ученые не берутся однозначно назвать линии, соединяющие людей и животных, веревками или копьями. Да и сами люди имеют не совсем человеческий облик: у некоторых из них — головы животных, у одного есть хвост, у другого — клюв. Возможно, это существа из мифов того времени, предполагают археологи.

Ранее в Германии были найдены древние фигурки из слоновой кости, одна из которых изображала мужчину с головой льва, а другая — женщину с непропорционально большими грудью и наружными половыми органами. Эти находки моложе изображений Сулавеси — им 35-40 тыс. лет. Однако с наскальной живописью их роднит проявление фантазии творцов — в обоих случаях они не просто изображали окружающую реальность, а показали художественное ее видение.

Таким образом, заключают исследователи, либо способность фантазировать развилась у людей независимо примерно в одно и то же время в разных уголках планеты, либо она появилась намного раньше, чем 40-45 тыс. лет назад.

«Это просто потрясающе. Сцена рассказывает историю, — говорит автор исследования Максим Оберт. — Способности к повествованию, творчеству — все это существовало с самого начала».

«Движения человеко-животных больше похожи на полеты или прыжки, чем на перемещения людей или наземных млекопитающих», — отмечает археолог Николас Конард.

Однако не все исследователи считают, что рисунок действительно изображает какую-то сцену.

«Человекоподобные существа изображены горизонтально и в совсем другом масштабе по сравнению с животными, нельзя однозначно сказать, что речь идет об изображении охоты, — говорит британский археолог Пол Петтитт. — Копья? Посмотрите на них. Это просто длинные линии, которые проходят рядом с некоторыми людьми. Это не похоже на оружие в руках».

По мнению Петтитта, фигурки людей кто-то дорисовал уже позже, как иногда происходило в европейских пещерах.

И, хотя стилистика и степень выветривания совпадают для изображений людей и животных, ученые все же не берутся утверждать, что Петтитт точно ошибается.

«Мы правда не знаем, что хотел изобразить древний художник», — признаются они.

Пещера находится на территории, принадлежащей горнодобывающей компании, поэтому рисунки оказываются под угрозой. Пыль с грунтовой дороги, которая ведет к цементному заводу компании, часто попадает внутрь, что может привести к исчезновению рисунков.

Кроме того, разрушается сама пещера. Ежегодно осыпаются крупные фрагменты ее поверхности. Возможно, дело в климатических изменениях или местном загрязнении. Но происходящее ставит под угрозу сохранность образцов древнего искусства.

«Иронично, что мы только что обнаружили удивительно древнее наскальное изображение, и оно может исчезнуть за годы нашей жизни», — делится археолог Адам Брумм.

В ближайшее время специалистам предстоит собрать достаточно средств для качественной оцифровки рисунков с помощью лазерных сканеров. Иначе возможность изучить рисунки может скоро исчезнуть вместе с ними.