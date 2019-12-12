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Политика

В Индонезии найдено 44000-летнее изображение «охотников-оборотней» 

Российская Газета + ещё 6 3 часа назад
В Индонезии найдено 44000-летнее изображение «охотников-оборотней»
Фото: Российская Газета
Международная команда исследователей при изучении пещер на индонезийском острове Сулавеси обнаружила древнейшие в мире рисунки, изображающие мифических существ на охоте.
Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Live Science. Древний автор изобразил сцену охоты, при этом особого внимания заслуживают сами охотники. Они изображены в виде полулюдей-полуживотных. Ученые назвали их охотниками-оборотнями — териантропами.
Териантропия — это мифологическая способность человека превращаться во что-то другое, например, в растение или животное. По мнению ученых, именно группа териантропов изображена на стене пещеры Леанг-Булу-Сипонг.
Восемь охотников-оборотней, вооруженных палками и веревками, преследуют двух бородавочников и четырех карликовых буйволов. Последние являются крайне опасными животными. Будучи загнанными в ловушку, эти буйволы разворачиваются и нападают на людей, для которых охота, порой, заканчивается собственной смертью.
Картина занимает площадь около 4,5 метра. Исследование показало, что художник или художники использовали темно-красный пигмент. Для датировки пришлось применить особую технологию.
Ученые проанализировали уровни содержания урана и других радиоактивных изотопов в минеральных отложениях, известных как «пещерный попкорн». Они образовались и росли на наскальных рисунках с момента их создания. Это и помогло установить, что возраст рисунков составляет минимум 43900 лет.
Это не просто самое древнее изображение охоты из тех, что известны науке. Авторы работы считают, что это еще и самое древнее свидетельство способности человека представить себе сверхъестественных существ.
До сих пор самым старым известным датированным образцом наскального изобразительного искусства был красный диск из пещеры Эль-Кастильо в Испании, возраст которого составляет около 40800 лет. Что касается териантропов, то до сих пор старейшим известным изображением таких существ была резная статуэтка человека с кошачьей головой возрастом около 40 тысяч лет, найденная в Германии.
"В Европе ученые уже давно интересуются самыми древними изображениями териантропов в доисторическом искусстве, — говорит соавтор исследования Адам Брумм из Университета Гриффита в Брисбене. — Как правило, они представляют собой самые ранние свидетельства нашей способности представлять в воображении абстрактные сущности, которых нет в естественном мире".
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Теги:
Наука , Индонезия
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