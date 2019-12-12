Назван срок падения нового «челябинского» метеорита

Метеориты размером 15 метров входят в атмосферу Земли примерно раз в 30 лет. Об этом РИА Новости заявил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

«Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет, а тела размером 15 метров — раз в 30 лет», — пояснил он.

По словам Игоря Бакараса, последним примером такого падения является «челябинский» метеорит, упавший в озеро в 15 февраля 2013 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», учёные из Великобритании обнаружили кратер астероида, который упал на Землю около 1,2 млрд лет назад. По предположениям исследователей, небесное тело имело диаметр около километра и повлияло на изменение климата в Северном полушарии планеты.