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Армия

Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернётся обратно 

News.ru + ещё 2 18 минут назад
Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернется
Фото: pixabay.com
Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года. Об этом предупредил заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселёв.
В конце октября небесное тело прошло на расстоянии 6,21 млн километров, что по космическим меркам считается небольшим расстоянием. Это примерно в 16 раз больше среднего расстояния от Земли до Луны.
У этого астероида период обращения 1,39 земных года, значит, в следующий раз он подойдёт к Земле примерно через год и пять месяцев, — цитирует Киселёва ТАСС.
В ходе наблюдения учёным по отражательным характеристикам удалось уточнить размеры объекта — от 326 до 990 метров.
Киселёв пояснил, что изучение характеристик приближающихся к Земле небесных тел позволит в будущем отправлять к ним специальные аппараты — чтобы разрушить их и предотвратить потенциальную опасность для планеты.
Астероид, как писал News.ru, прошёл мимо Земли 25 октября. Наибольшее сближение небесного тела с Землёй произошло в 20:17 по московскому времени.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Николай Киселев , ИТАР-ТАСС
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