Побеждает желудок! Куда заводит борьба с лишним весом

Кишечные бактерии способны влиять на количество килограммов, сброшенных после интенсивных физических нагрузок, выяснили ученые Гонконгского университета. Поэтому пересадка правильных микроорганизмов может оказаться эффективнее в борьбе с лишним весом, чем просто регулярные тренировки и строгая диета.

Спортивный аппетит

Согласно сразу нескольким исследованиям, регулярные занятия спортом не всегда приводят к значительному снижению веса. По данным американских ученых, 12 месяцев наблюдавших за двумя сотнями добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет, часовые тренировки шесть раз в неделю в среднем позволяют скинуть от 1,4 до 1,8 килограмма в год в зависимости от пола.

Еще менее обнадеживающие результаты у британских специалистов. Они следили за весом 70 женщин разного телосложения, уделявших от 135 до 270 минут в неделю интенсивным физическим упражнениям. Ни через четыре, ни через восемь недель никто практически ничего не сбросил. Правда, у некоторых, увеличился объем мышечной массы. Авторы работы предположили, что всему виной большой индекс массы тела и высокий уровень в крови добровольцев так называемых гормонов аппетита — лептина и амилина.

К похожим выводам пришли и американские ученые, наблюдавшие за двумя группами людей с лишним весом. Добровольцы из первой группы тренировались чаще, чем из второй. Спустя полгода выяснилось, что тратившие больше времени и усилий на спорт похудели меньше. Одним из возможных объяснений специалисты считают усиление аппетита после интенсивных физических нагрузок.

Обзор двух десятков исследований это подтверждает. Те, кто стал заниматься спортом, переоценивают энергию, потраченную на тренировки, и потребляют намного больше еды, чем прежде. Кроме того, есть данные, что завсегдатаи гимнастических залов экономят энергию — больше лежат, меньше ходят пешком, предпочитают лифт лестнице.

Бактерии наносят удар

По мнению ученых из Гонконгского университета, вес уходит с таким большим трудом не только из-за хорошего спортивного аппетита, но и по вине бактерий, населяющих человеческий желудок, — так называемого кишечного микробиома.

Исследователи наблюдали за 39 мужчинами с повышенным содержанием сахара в крови, но не настолько большим, чтобы можно было поставить диагноз "диабет". Одни интенсивно занимались спортом, другие, наоборот, воздерживались от любых тренировок. При этом все придерживались привычного для себя режима питания и рациона.

Спустя три месяца добровольцы из первой группы похудели, у них уменьшилась жировая масса. У 70 процентов зафиксировали значительные улучшения в метаболизме глюкозы и чувствительности к инсулину, нарушения которых часто сопровождают ожирение.

Оказалось, что у этих счастливчиков в кишечнике живут микробы, способные производить больше короткоцепочечных жирных кислот и расщеплять больше аминокислот с разветвленными боковыми цепями. Иными словами, они помогают лучше усваивать углеводы. У остальных бактерии, наоборот, синтезировали соединения, ухудшающие метаболизм.

Когда же биологи пересадили этот кишечный микробиом мышам, страдающим ожирением, те фактически воспроизвели результаты предыдущего исследования. У грызунов с полезными микроорганизмами улучшилась регуляция содержания глюкозы и резистентность к инсулину. А значит, если людям ввести правильные кишечные бактерии, эффект от физических упражнений будет более ощутимым, считают авторы работы.

Марафонец проснется в каждом

Ученые Гарвардского университета (США) предложили превращать микробиомы, благотворно влияющие на здоровье, в специальные пищевые добавки. Первым таким продуктом могут стать микроорганизмы, живущие в кишечнике профессиональных марафонцев.

Как оказалось, у этих спортсменов сразу после соревнований в желудке возрастает численность микробов из рода Veillonella, расщепляющих молочную кислоту — продукт разложения глюкозы в мускулах человека в условиях нехватки кислорода. Считается, что это вещество вызывает боли в мышцах после интенсивной физической нагрузки. Кроме того, если в мышцах скапливается много молочной кислоты, клетки теряют способность расщеплять глюкозу, а спортсмен фактически выдыхается. Именно поэтому ученые связывают бактерии Veillonella с выносливостью атлетов.

Также у некоторых бегунов, например стайеров, в кишечной биоте обнаружились микроорганизмы, помогающие расщеплять углеводы и пищевые волокна, улучшая таким образом метаболизм. Как предполагают специалисты, регулярные тренировки в сочетании с пробиотиками, изготовленными из полезных кишечных бактерий, не только позволят держать под контролем вес, но и превратят человека в сильного спортсмена.