Грешили с сестрами: откуда взялась «габсбургская челюсть»

Выступающая «габсбургская челюсть» — результат кровосмешения, установили испанские ученые. Чем генетически ближе были друг к другу супруги в династии, тем более выраженным был этот признак.

Знаменитая «габсбургская челюсть» — результат кровосмешения, подтвердили испанские ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела . Исследование было опубликовано в журнале Annals of Human Biology.

Одна из ветвей Габсбургской династии правила Испанией почти 200 лет. За это время экономика и культура Испании значительно развились, под ее властью находились Португалия , обширные территории Европы и Америки. В первой половине правления Испания достигла пика своего могущества.

К началу 1600-х годов Испания перенесла банкротство, а затем оказалась вовлечена в войны с Францией Англией , хотя и сохраняла статус доминирующего государства. Но с приходом к власти короля Филиппа III ситуация усугубилась — новый правитель не разбирался в политике и государственных делах, предпочитая тратить время на балы и религиозные службы.

Последующие правители так и не смогли вернуть Испании былое величие.

Чтобы не растерять земли, испанские Габсбурги непрестанно заключали браки с австрийскими, что к началу XVIII века привело к вырождению и тех и других.

Испанская ветвь угасла в 1700 году со смертью короля Карла II, который обладал таким количеством уродств и болезней, что основную часть времени за него правила мать. Карл страдал от эпилепсии, диареи, рвоты, преждевременной эякуляции, импотенции. У него была непропорционально большая голова и слишком длинные нижняя челюсть и язык, которые мешали ему говорить и есть.

Ранее также было установлено, что у Карла II вместо обычных восьми прабабушек и прадедушек было всего четыре, а его коэффициент инбридинга достиг 0,254. Даже у детей, родившихся в результате инцеста между родными братьями и сестрами, он на 0,04 меньше (если в родстве не состояли и их родители).

Вытянутая нижняя челюсть стала широко известной чертой Габсбургов. Исследователи установили, что и она была следствием близкородственного скрещивания.

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«Династия Габсбургов была одной из самых влиятельных в Европе, но она известна кровосмесительными связями, которые в конечном итоге привели к ее упадку. Мы впервые показали, что между близкородственным скрещиванием и появлением «габсбургской челюсти»существует явная положительная связь», — говорит Роман Вилас, ведущий автор исследования.

Ученые привлекли десять челюстно-лицевых хирургов для диагностики деформаций лица на 66 портретах 15 представителей Габсбургской династии. Несмотря на различия в художественном стиле, лица на них были достаточно реалистичны. Хирурги оценивали состояние Габсбургов по 11 признаками прогнатизма (выступания челюсти вперед) нижней челюсти и семи признакам недоразвития (гипоплазии) верхней, включая объемную нижнюю губу и нависающий кончик носа.

Врачи выставили Габсбургам баллы в зависимости от выраженности признаков. Так, наименее выражены они оказались у Марии Бургундской, не имевшей с Габсбургами кровного родства и ставшей частью династии в результате брака с эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом в 1477 году.

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Ярче всего признаки нарушений развития челюсти проявились у потомственных Габсбургов: прогнатизм — у короля Испании и Португалии Филиппа IV (1605-1665), а гипоплазия — у его дочери Маргариты Австрийской , его племянника Карла I, а также уже упомянутого Карла II.

Анализ оценок с учетом генеалогических взаимосвязей показал, что чем теснее была родственная связь, тем к более выраженному прогнатизму она приводила.

А вот для гипоплазии статистически значимые результаты были получены лишь для двух Габсбургов.

Причины такой взаимосвязи остаются неясными. Авторы связывают это с тем, что основное последствие скрещивания между родственниками — повышение вероятности наследования детьми идентичных форм гена от обоих родителей, это явление называется генетической гомозиготностью. Это повышает риск появления патологий, так что «габсбургскую челюсть» следует рассматривать как рецессивное состояние.