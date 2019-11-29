«Человечество уже потеряло контроль над Землей»

The Guardian (Великобритания): человеческая цивилизация уже потеряла контроль над климатом Земли и поставила себя под угрозу

Земля уже нагрелась на один градус по Цельсию, и температура продолжает уверенно расти из-за загрязнения в прошлом и повышения уровня парниковых газов в атмосфере. Ученые предупреждают, что один переломный момент, например, высвобождение метана из-за таяния вечной мерзлоты, может повлечь целый каскад сокрушительных изменений.

The Guardian (Великобритания) . Очень вероятно, что мир уже прошел через ряд климатических переломных моментов, — предостерегают ученые. Это может обернуться «экзистенциальной угрозой для цивилизации». Поэтому мир теперь в «планетарном чрезвычайном положении». Об этом пишет

Переломные моменты происходят тогда, когда исчезает возможность остановить определенные последствия глобального потепления, такие как потеря ледяного покрова или лесов. В прошлом считалось, что критическое нагревание планеты на 5 градусов по Цельсию было необходимым для наступления переломного момента. Но последние доказательства свидетельствуют, что это может произойти и при нагревании на 1-2 градуса.

Собственно, Земля уже нагрелась на 1 градус по Цельсию, а температура продолжает уверенно расти из-за загрязнения в прошлом и продолжения роста уровней парниковых газов в атмосфере. Ученые предупреждают, что один переломный момент, такой как высвобождение метана из-за таяния вечной мерзлоты может повлечь целый каскад сокрушительных изменений.

Авторы исследования признают, что сложная наука определения переломных моментов предусматривает сохранение большой неопределенности. Но они отмечают, что потенциальный ущерб от переломных моментов настолько велика, а времени действовать так мало, что «ошибаться перед лицом угрозы — это не ответственный выбор». Авторы призывают к немедленным международным действиям.

«Единственным спасением остается то, что уровень аккумуляции вреда от переломных моментов может до сих пор быть под нашим контролем определенной степени. Стабильность и устойчивость нашей планеты поставлено на кон. Международные действия, а не только слова, должны быть соответствующими», — говорится в предупреждении ученых.

«Мы, вероятно, уже прошли порог для запуска каскада переплетенных между собой переломных моментов. Проще говоря, школьники, которые требуют защиты окружающей среды на протестах, правы. Мы предстали перед необратимыми изменениями в климатической системе, которые уже начались или вот-вот начнутся», — пояснил профессор Тим Лентон из Эксетерского университета.

«Прогноз Тима Лентона и его коллег, к сожалению, вполне вероятен. Мы вполне возможно уже потеряли контроль над климатом Земли», — прокомментировал Фил Уильямсон из Университета Восточной Англии, который не принимал участия в новом исследовании.

Оно появилось на фоне предупреждений ООН о том, что на данный момент рост глобальных температур никто не останавливает. А планета на пути к нагреванию на 3-4 градуса по Цельсию.

Исследователи обозначили девять поворотных моментов, которые уже могли произойти.

«У нас есть тревожные доказательства, что часть западного ледяного щита в Антарктике отступает, и это необратимый процесс. Все указывает на это», — сказал Лентон.

Похожая ситуация происходит и в бассейне Вилкис на востоке Антарктики. Коллапс этих ледяных щитов быстро повысит уровень моря на много метров. Массивный ледяной щит Гренландии тает все быстрее. В это время количество льда в Арктике очень быстро сокращается.

«Вечная мерзлота по всей Арктике необратимо тает, высвобождая углекислый газ и метан», — предостерегают ученые.

Атлантическое течение Гольф-Стрим, которое нагревает Европу, замедлилось на 15% с середины XX века. Ученые сообщают, что 17% лесов Амазонки были потеряны с 1970 года. Переломным моментом, после которого эти леса полностью вымрут, может лежать за гранью вырубки 20-40%. Тем временем, леса в умеренной зоне Северной Америки нагреваются и страдают от масштабных пожаров. Таким образом, они становятся источником большого количества углекислого газа, а не системой, которая его поглощает. В тропиках кораллы окончательно вымрут после того, как планета нагреется на 2 градуса по Цельсию.