Найдены артефакты загадочных предшественников инков

На дне озера в Южной Америке археологи обнаружили удивительные золотые статуэтки и амулеты — наследие древней культуры.

Сотни лет назад на западном побережье Южной Америки царили инки — загадочная империя, социальная структура которой считается самой сложной из всех до-колумбовых цивилизаций. Однако задолго до того, как на эти земли пришли инки, от Колумбии до Чили процветала другая культура — государство Тиуанако, о котором сегодня почти ничего не известно.

Все скудные сведения, что удалось добыть ученым о древней культуре этого региона, получены из археологических находок. Недавно коллекцию исследователей пополнили уникальные образцы материальной культуры прошлого. В водах рифа Хоа, недалеко от острова Солнца в озере Титикака, исследователи обнаружили скрытые свидетельства ритуальных жертвоприношений сверхъестественным божествам — самой настоящей религии.

«Люди часто связывают остров Солнца с инками, потому что он был важным местом паломничества и сохранил руины церемониальных зданий. Но наше исследование показало, что первыми использовать этот остров для религиозных ритуалов придумали все же жители Тиуанако», — поясняет антрополог Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

Что же обнаружили археологи? Самой значимой находкой стали емкости для благовоний в форме пум, а также множество золотых украшений и бижутерии из ракушек и камня. Считается, что пума была важным религиозным символом для этой культуры, а лучистый лик на золотых медальонах указывает на подношения одному из главных божеств пантеона по имени Виракоча.

Кстати, судя по останкам животных, демонстративному избавлению от богатства и ритуальной атрибутике, социальная структура общества Тиуанако была довольно сложной — косвенные свидетельства указывают на наличие небольшой касты жрецов, совершавших сложные символические акты в специально отведенном для этого месте.