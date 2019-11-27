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The Times (Великобритания): этот доисторический щенок может оказаться самой древней в мире собакой 

ИноСМИ 4 часа назад
Самую древнюю в мире собаку нашли в Сибири
Фото: © Centre for Palaeogenetics/S Fedorov/twitter
Год назад группа российских охотников за бивнями отправилась в сибирскую глушь искать в вечной мерзлоте мамонтовую кость из Каменного века. Но вместо бивней они нашли то, что поможет прояснить происхождение домашней собаки: хорошо сохранившегося щенка, пролежавшего во льду вечной мерзлоты около 18 тысяч лет.
Доисторическому щенку на момент смерти было около двух месяцев, и у него сохранились усы, ресницы и бархатистый нос.
Ученые изучают его ДНК, пытаясь установить, является это щенок самой древней собакой из числа найденных на сегодняшний день, волком или чем-то посередине. В ходе первых генетических тестов определить вид щенка не удалось.
Анализ проводил Шведский музей естествознания в Стокгольме. Его сотрудник профессор Луве Дален (Love Dalén) сказал:
«Обычно можно сразу определить, волк это или собака, но мы до сих пор не можем этого сделать, что само по себе очень любопытно. Волк и собака разделились как виды 15-40 тысяч лет назад».
«Тогда началось расхождение, и если у вас есть образец из тех времен, определить его видовую принадлежность очень сложно, — объяснил Дален. — То, что мы не можем это сделать, может означать следующее: это либо очень ранняя собака, либо очень ранний современный волк, либо их общий предок».
The Times (Великобритания)
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Теги:
Наука , Статьи , Газета The Times , Великобритания
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