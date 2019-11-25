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Опровергнут миф о существовании жизни на Марсе 

Lenta.ru 53 минуты назад
Опровергнут миф о существовании жизни на Марсе
Фото: Wikimedia Commons
Группа ученых из Франции и Испании обнаружили место на поверхности Земли, где живые организмы, включая те, что способны адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды, не могут существовать. Это значительно снижает вероятность обнаружения жизни на других планетах, в том числе на Марсе. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Ранее предполагалось, что в Даллоле, который располагается в вулканическом кратере, могут существовать микроорганизмы, способные адаптироваться одновременно к высоким температурам, что являлось доводом в пользу существования жизни на Марсе. Однако в новой работе ученые доказали, что пруды Даллола безжизненны.
По словам специалистов, они обнаружили, что в окрестностях источников (пустыне и соляных каньонах) живут галофильные, то есть предпочитающие гиперсоленую среду археи, однако в самих прудах их нет, несмотря на то, что микроорганизмы активно расселяются с помощью ветра и людей. Отсутствие жизни доказано с помощью различных методов, включая поиск генетических маркеров во взятых из источников проб, попытки культивирования организмов, рентгеновскую спектроскопию, электронную микроскопию, химический анализ и цитометрию для поиска отдельных клеток.
Оказалось, что в источниках в обилии присутствуют соли магния, которые разрушают водородные связи и денатурируют (нарушают сложную структуру) белковые молекулы. Кроме того, сочетание высокой кислотности, солености и температуры также оказывается убийственным для организмов.
По словам ученых, их работа позволяет установить пределы обитаемости в земных и инопланетных средах. При этом нельзя основываться на морфологических признаках существования микробов, поскольку некоторые структуры абиотического происхождения могут напоминать следы жизнедеятельности. Например, минеральные осадки Даллола, богатые кремнеземом, могут выглядеть как микробные клетки.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Испания , Франция
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