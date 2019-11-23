Учёные открыли новую силу во Вселенной

Громкое открытие, способное приблизить цивилизацию к разгадкам тайны возникновения Вселенной, сделали физики из Венгрии . Исследование может доказать существование тёмной материи. Речь идёт о новой, пятой физической силе. Ранее наука о ней не знала.

До этого момента были известны только четыре фундаментальные силы во Вселенной: гравитация, электромагнетизм, слабое и сильное ядерные взаимодействия.

По данным портала ScienceAlert, явление открыли во время наблюдения распада химического вещества бериллий-8. Пока авторы не могут полностью объяснить неведомый феномен: в процессе элемент излучает свет, а его частицы — фотоны — превращаются в электроны и позитроны из-за воздействия высокой энергии.

Учёные были уверены, что угол между частицами при столкновении уменьшится в подтверждение расчётов. Но по непонятным еще причинам угол увеличивался. Процесс могла вызвать неизвестная частица, которая, считают физики, может быть пятой силой во Вселенной.

Феномен получил кодовое название Х17. Планируется, что с его помощью астронавты ответят на вопрос существования тёмной материи: масса Вселенной на 85% состоит из именно из неё, но увидеть субстанцию нельзя. Именно поэтому наличие тёмной материи является только предположением.

Ранее News.ru сообщал, что астрофизики при помощи наземных телескопов сумели зафиксировать мощнейший за всю историю наблюдений сигнал из глубин Вселенной. Гамма-всплески до этого фиксировались только оборудованием на спутниках.