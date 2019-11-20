В Сибири нашли уникальные предметы эпохи неолита

В Сибири нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита

Уникальные культовые предметы эпохи неолита — костяную фигуру птицы и голову лося из рога — нашли в Венгеровском районе Новосибирской области сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН , сообщил журналистам в среду заведующий отделом археологии эпохи палеометалла ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин

Уникальные предметы нашли летом при исследовании культового комплекса эпохи раннего неолита на памятнике Усть-Тартас-1. Комплекс расположен на террасе левого берега займища Таи (проточного озера), соединенного в этом месте с рекой Тартас. В Барабинской лесостепи это место выделяется, представляя собой протяженную гриву, которая возвышается над заливными лугами. В периоды весеннего наводнения площадь займища полностью затапливается. Комплекс отнесен к недавно выделенной барабинской неолитической культуре — VII — первая половина VI тысячелетия до нашей эры.

"Люди практически не оставляли это замечательное место. За три года археологических исследований мы обнаружили здесь хозяйственные комплексы и грунтовые могильники различных эпох. Причем, самый ранний период освоения этой террасы был связан с иррациональной (духовной) деятельностью древних людей", — рассказал Молодин.

Ученый сообщил, что сотрудники его отдела нашли узкий ров, окруженный небольшими ямами, в которых лежали череп собаки, кости животных и птиц, фрагменты керамики и каменные орудия. Удивление ученых вызвал один из вариантов жертвенного комплекса в верхней части рва — скопление орудий и предметов искусства.

"Сверху лежала фигура птицы длиной 40 сантиметров, выполненная из лопатки крупного животного (лося или гигантского оленя). Она уникальна. Аналогов нет. Очень трудно представить, что все это сделано каменным резцом. Под птицей находилась объемная роговая скульптура головы лося с креплением", — рассказал академик.

Он пояснил, что подобные изделия известны в неолитических памятниках Северной Европы и интерпретируются как навершия жезлов. Под предметами искусства лежали кости конечностей нескольких лебедей, костяные и роговые орудия разного назначения. Еще ниже обнаружено скопление суставов мелких птиц, вероятно, представляющих собой остатки ожерелья. Все вещи были плотно уложены в емкость из органического материала.

Сейчас сотрудники ИАЭТ СО РАН не только тщательно изучают найденные вещи, но и осмысляют идею и назначение всего комплекса.