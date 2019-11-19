В Египте открыт доступ к усыпальнице смотрителя пирамид

Министерство по делам древностей Египта открыло доступ к двум гробницам в некрополе Гизы, а две другие ранее доступные усыпальницы закрыло на плановые работы. Сделано это в рамках ротации, принятой в стране.

Как сообщает Ahram Online, открытые усыпальницы относятся к периоду правления VI династии. Они были возведены при фараоне Пепи I, который правил приблизительно с 2310 по 2260 годы до н.э.

Одна из гробниц принадлежала Кару — высокопоставленному сановнику, который являлся смотрителем пирамид Хеопса и Микерина. Вторая гробница принадлежала его сыну Иду, главному писцу фараона.

Как пояснил Ашраф Мохи, директор музея на плато Гиза, реставрация гробниц Кара и Иду заключалась в укреплении стен и потолков. В частности, реставраторы аккуратно заполнили раствором образовавшиеся в них ниши и трещины, которые ослабляли прочность сооружений.

Одновременно были закрыты для посещений гробницы Сешем-Нефера IV и Хуфухафа I. В этих усыпальницах также будут проведены реставрационные работы.

Сешем-Нефера IV был управляющим двух царских резиденций и хранителем тайн фараона. Его гробница считается самой большой в Гизе. В ней были обнаружены фрески, изображающие как будни хранителя, так и ритуальные и охотничьи сцены.

Хуфухаф был влиятельным жрецом периода IV династии. Его гробница является двойной. Ее южная часть была отведена самому жрецу, а северная — его жене. Единственной украшенной частью усыпальницы является западная стена, вдоль которой коридор ведет в главную погребальную камеру.