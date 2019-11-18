Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции «Ноева ковчега»

Исследователи впервые представили оцифрованные данные георадарного сканирования местности на горе Агры Турции , где еще в 1959 году под землей были обнаружены остатки крупного объекта — предположительно, огромного деревянного корабля.

Как сообщает Daily Sabah, объект был обнаружен более полувека назад в восточной провинции Догубаязит на склоне горы Агры капитаном Ильханом Дурупынаром, экспертом-картографом. Еще тогда его прозвали "Ноевым ковчегом".

Сразу после открытия известный фотограмметрист Артур Бранденбергер из Университета штата Огайо ( США ) получил от турецкого военного командования разрешение на обследование данного участка. Однако результаты его лабораторных исследований были засекречены.

Официально же первые научные исследования в этом регионе были проведены лишь через 26 лет после открытия. Изыскания провел доктор Салих Байрактутан из Эрзурумского университета имени Ататюрка (Турция), которому помогали сотрудники Национальной лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Аламосе (США).

Георадарные снимки помогли тогда обнаружить крупный объект, находящийся под землей. В 80-страничном научном докладе, опубликованном после исследования, говорилось: "весьма вероятно, что образование под землей — это корабль".

Но только сейчас современные технологии позволили создать трехмерное изображение этого таинственного объекта. Его авторами стали компьютерный инженер и археолог Эндрю Джонс и геофизик Джон Ларсен.

Своими снимками они поделились с Джемом Сертесеном, режиссером документального фильма "Ноев ковчег", вышедшего в 2017 году. Кстати, материалы для этого фильма он собирал на протяжении 22 лет.