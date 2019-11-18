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В Эквадоре в 2100-летних могилах нашли тела в «шлемах» 

Российская Газета 3 часа назад
В Эквадоре в 2100-летних могилах нашли тела в «шлемах»
Фото: iStock
В Эквадоре археологи при проведении раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев, погребенных более 2000 лет назад в крайне необычных "шлемах".
Исследование опубликовано в журнале Latin American Antiquity, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Погребальный комплекс в Саланго расположен на центральном побережье Эквадора. Раскопки там проводились с 2014 по 2016 годы.
За это время там были обнаружены останки 11 человек, которых похоронили вместе с раковинами и статуэтками, изображающими предков. Захоронения датируются примерно 100 годом до н.э. Исследователи связывают их с культурой гуанала.
Особое внимание археологов привлекли два младенца, которые были похоронены в надетых на их головы "шлемах". Как показало исследование, эти "шлемы" были изготовлены из других детских черепов.
Подобная ритуальная традиция была характерна для некоторых культур Южной Америки. Однако до сих пор встречались только "шлемы", изготовленные из черепов взрослых людей. Причем, как правило, использовались черепа убитых в бою воинов.
Совместная команда исследователей из Университета Северной Каролины в США и Университета Текника-де-Манаби в Эквадоре установила, что один из найденных младенцев умер в возрасте 18 месяцев. На его голове был найден обработанный череп ребенка, умершего в возрасте от четырех до 12 лет.
Второму младенцу был около шести-девяти месяцев на момент смерти. Его "шлем" был изготовлен из черепа ребенка, который умер в возрасте от двух до 12 лет. Теперь ученые намерены провести анализ ДНК.
Эта ритуальная практика кажется жуткой. Однако археологи считают, что необычные захоронения в Саланго могли быть попыткой защитить души умерших детей в загробном мире. Согласно другой гипотезе, они свидетельствуют о существовании более древних традиций, связанных с представлениями о "возрождении" человека.
Ученые предполагают, что ритуальное использование детских черепов было исключительно эквадорской практикой, поскольку в других древних погребальных практиках жителей Анд подобное не встречалось.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Эквадор
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