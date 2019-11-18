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Люди эпохи неолита делали украшения из человеческих зубов 

Naukatv.ru + ещё 1 3 часа назад
Люди эпохи неолита делали украшения из человеческих зубов
Фото: Haddow et al., Journal of Archaeological Science: Reports, 2019
Неолитическое поселение alatalhöyük, расположенное в современной Турции, было одним из самых ранних городских центров в мире. Местные жители часто использовали для декорирования своих домов зубы, рога и кости животных. Теперь исследователи выяснили, что жители alatalhöyük также использовали человеческие зубы для изготовления украшений.
Три зуба, найденные на месте поселения, датируются промежутком между 6300 и 6700 годами до н.э. По словам исследователей, на зубах видны признаки «преднамеренной модификации для декоративных целей», и это первая подобная находка на Ближнем Востоке. Две подвески из зубов были найдены на останках одного взрослого и одного пожилого человека. В зубах просверлили дырочки, чтобы их можно было носить на шнурке, и, согласно анализу, подвески носились в течение длительного времени. Учёные также считают, что зубы были удалены у своих хозяев посмертно.
Эксперты отмечают, что редкость таких артефактов на доисторическом Ближнем Востоке подразумевает ритуальное значение этой практики и позволяет узнать нечто новое о погребальных обычаях и символической важности использования частей человеческого тела в эпоху неолита Ближнего Востока.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Турция
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