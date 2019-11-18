Люди эпохи неолита делали украшения из человеческих зубов

Неолитическое поселение alatalhöyük, расположенное в современной Турции , было одним из самых ранних городских центров в мире. Местные жители часто использовали для декорирования своих домов зубы, рога и кости животных. Теперь исследователи выяснили, что жители alatalhöyük также использовали человеческие зубы для изготовления украшений.

Три зуба, найденные на месте поселения, датируются промежутком между 6300 и 6700 годами до н.э. По словам исследователей, на зубах видны признаки «преднамеренной модификации для декоративных целей», и это первая подобная находка на Ближнем Востоке. Две подвески из зубов были найдены на останках одного взрослого и одного пожилого человека. В зубах просверлили дырочки, чтобы их можно было носить на шнурке, и, согласно анализу, подвески носились в течение длительного времени. Учёные также считают, что зубы были удалены у своих хозяев посмертно.

Эксперты отмечают, что редкость таких артефактов на доисторическом Ближнем Востоке подразумевает ритуальное значение этой практики и позволяет узнать нечто новое о погребальных обычаях и символической важности использования частей человеческого тела в эпоху неолита Ближнего Востока.