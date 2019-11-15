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Маск рассказал о планах лечить аутизм и шизофрению 

Москва24 + ещё 5 6 часов назад
Илон Маск займется лечением шизофрении
Фото: РИА Новости
Американский изобретатель Илон Маск выразил уверенность, что созданная им компания Neuralink поможет решить проблемы, вызванные нарушением работы мозга, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Речь может идти, в частности, об аутизме, шизофрении, потере памяти… Полагаю, Neuralink может принести огромную пользу в случаях, когда серьезно поврежден головной или спинной мозг", — заявил Маск.
Также он отметил, что в будущем Neuralink найдет метод, позволяющий лучше понять, как функционирует человеческий мозг и устроено сознание.
Ранее Маск рассказал о новой разработке, которая могла бы помочь парализованным людям общаться с миром через гаджеты. Он предлагает соединить мозг с компьютером напрямую.
Реализацией этого проекта занимаются сотрудники компании Neuralink, которую Маск основал в 2016 году. Информация будет передаваться по гибким нитям толщиной 4-6 микрометров (0,004-0,006 миллиметра). Их вживят в мозг безопасным способом, не затрагивая кровеносные сосуды.
Чип будет считывать сигналы и передавать их нужному устройству. Данный процесс пока проводится с помощью USB-C.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Илон Маск
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