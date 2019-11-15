Илон Маск займется лечением шизофрении

Маск рассказал о планах лечить аутизм и шизофрению

Американский изобретатель Илон Маск выразил уверенность, что созданная им компания Neuralink поможет решить проблемы, вызванные нарушением работы мозга, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Речь может идти, в частности, об аутизме, шизофрении, потере памяти… Полагаю, Neuralink может принести огромную пользу в случаях, когда серьезно поврежден головной или спинной мозг", — заявил Маск.

Также он отметил, что в будущем Neuralink найдет метод, позволяющий лучше понять, как функционирует человеческий мозг и устроено сознание.

Ранее Маск рассказал о новой разработке, которая могла бы помочь парализованным людям общаться с миром через гаджеты. Он предлагает соединить мозг с компьютером напрямую.

Реализацией этого проекта занимаются сотрудники компании Neuralink, которую Маск основал в 2016 году. Информация будет передаваться по гибким нитям толщиной 4-6 микрометров (0,004-0,006 миллиметра). Их вживят в мозг безопасным способом, не затрагивая кровеносные сосуды.

Чип будет считывать сигналы и передавать их нужному устройству. Данный процесс пока проводится с помощью USB-C.