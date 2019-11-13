«Вымершего» карликового оленя обнаружили в джунглях

Уникальный вид карликового парнокопытного, который ранее считался вымершим около 30 лет, удалось обнаружить при помощи фотоловушек.

Во вьетнамских джунглях при помощи фотоловушек зоологам удалось обнаружить редкий вид карликового оленя, который ранее считался вымершим.

Серебристый вьетнамский карликовый олень величиной не больше крупного кролика, а по высоте в холке — не выше 40 сантиметров.

Ученые считали, что последний представитель этого вида был истреблен охотниками в 1990 году, из-за чего изучали его лишь по останкам.

Обнаружить редчайшую находку и доказать их существование помогли зоологам местные жители, которые подсказали примерное место обитания парнокопытных.

На данный момент общая численность животных не установлена.