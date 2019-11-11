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Найден общий предок обезьян Старого и Нового Света 

Индикатор 1 час назад
Найден общий предок обезьян Старого и Нового Света
Фото: Rachel Brown/Flickr
Ученые проанализировали кости обезьян рода Aegyptopithecus и пришли к выводу, что они являются прародителями двух парвотрядов обезьян — широконосых и узконосых. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.
«Наше исследование показывает, что обезьяны рода египтопитеков (Aegyptopithecus) имеют древнюю морфологию бедра, не присутствующую у живых антропоидных приматов, — заявляет один из авторов статьи, сотрудник Американского музея естественной истории Серхио Альмесия. — Что касается бедра, то судя по его форме, два парвотряда обезьян разошлись довольно давно, что объясняет, почему они так по-разному двигаются сегодня».
Анализируемое ископаемое было обнаружено в 2009 году. Оно принадлежит виду Aegyptopithecus zeuxis — обезьянообразному примату, который весил около семи килограмм и жил в Египте около 30 миллионов лет назад, примерно в то время, когда парвотряд узконосых обезьян, иначе называемых обезьянами Старого Света, включая гоминоидов, отделился от широконосых (иначе известных как обезьян Нового Света).
Хорошо сохранившаяся бедренная кость позволила исследователям получить детальные сведения о тазобедренном суставе — важнейшей анатомической области для определения локомоции. В своей работе исследователи использовали комбинацию трехмерного морфометрического анализа и эволюционного моделирования.
Сравнив ископаемую кость с образцами костей других вымерших и современных видов, включая человека, шимпанзе, а также Victoriapithecus и Homunculus, ученые выявили, что по строению она одинаково далека для обеих представителей парвотрядов. Это значит, что каждый из них развивался отдельно от другого, и развил свой собственный способ перемещения, характерный для экологической ниши.
Кроме того, эволюционное моделирование предполагает, что живые человекообразные обезьяны — в том числе орангутанги, шимпанзе и гориллы — могли независимо друг от друга развить подобную анатомию тазобедренных суставов, которая позволяет гибко перемещаться по деревьям.
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Теги:
Наука , Наука и техника
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