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Археологи обнаружили у берегов Швеции уникальный военный корабль 

ТК «Звезда» 1 час назад
Археологи обнаружили уникальный военный корабль
Фото: РИА Новости
Предполагается, что найденные обломки могут принадлежать четырем кораблям, построенным в период с 1626 по 1636 годы.
В районе шведского города Ваксхольм, расположенного в 30 километрах от Стокгольма, археологи на дней Балтийского моря обнаружили большой корпус военного корабля. По словам руководителя проекта Йима Ханссона, в этом месте в начале XVII века располагался рубеж обороны Стокгольма, велось активное строительство. Поэтому и было принято решение исследовать морское дно в этом районе. Но ученые не предполагали найти крупный корабль и были поражены увиденным, признался Ханссон.
«В настоящий момент мы не можем с точностью утверждать, какие именно обломки мы обнаружили. Есть основания предполагать, что речь идет об «Эпплет». В понедельник мы отправим образцы на экспертизу и по результатам анализа годовых колец на бревнах, из которых был построен корабль, мы сможем заключить более точно», — рассказал руководитель проекта.
Предполагается, что найденные обломки могут принадлежать четырем кораблям, построенным в период с 1626 по 1636 годы. Самый известный «Васа», в честь которого в Швеции открыт целый музей. «Васа» затонул в августе 1628 года во время своего первого выхода в открытое море. Судно, длинной около 70 метров, было построено с ошибкой в расчетах. Находка также может принадлежать другим трем кораблям, чуть меньших размеров, «Эпплету» (1629 год), «Кронану» (1632 год) и «Скептеру» (1636 год). Поднимать весь корпус затонувшего судна ученые не планируют, сообщил РИА Новости Йим Ханссон. Археологи достанут с Балтийского дна только некоторые обломки, которые представят на отдельной экспозиции.
Ранее в Балтийском море дайверы нашли 900 бутылок с редким алкоголем, которые затонули в 1917 году. В 600 бутылках находится французский коньяк марки De Haartman & Co, который уже не выпускается, в других 300 — ликер Benedictine. Ученые предполагают, что партию алкоголя должны были доставить в Петроград во время Первой мировой войны.
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Теги:
Наука , Наука и техника , РИА Новости , Ваксхольм , Стокгольм , Швеция
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