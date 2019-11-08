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«Не жалею»: как живется мужчине с пересаженным пенисом 

Газета.Ru + ещё 2 12 минут назад
«Не жалею»: как живется мужчине с пересаженным пенисом
Фото: Reuters
Первый мужчина, получивший донорские пенис и мошонку, здоров и готов к половой жизни, сообщают американские хирурги. Полученные на войне увечья гениталий едва не довели его до самоубийства, но теперь ветеран доволен результатом и считает решение об операции лучшим в своей жизни.
Первый в мире мужчина, которому пересадили член и мошонку, здоров, доволен результатом и готов к половой жизни. Об этом хирурги из университета Джонса Хопкинса рассказали в статье в журнале New England Journal of Medicine.
Пожелавший остаться анонимным пациент был санитаром в армии. Он пострадал во время военных действий в Афганистане в 2010 году — пытаясь добраться до раненого солдата, чтобы оказать ему первую помощь, он наступил на самодельное взрывное устройство. Так мужчина лишился большей части ног, фрагмента живота и гениталий. Последнее беспокоило его больше всего.
«Эта травма будто закрыла мне дорогу к отношениям. Я словно остался одиноким на всю оставшуюся жизнь. Мне было тяжело даже смотреть на себя как на мужчину», — вспоминал он.
Его даже посещали мысли о самоубийстве. Но каждый раз он задавал себе вопрос:
«Неужели я убью себя из-за члена?»
К тому моменту операция по пересадке члена в мире была проведена всего одна, да и то неудачная — у пациента из Китая начался некроз и возникли проблемы с психологическим принятием нового органа, так что донорский пенис пришлось удалить.
В 2012 году врачи предложили ветерану восстановительную операцию — пенис можно было бы воссоздать с помощью собственных тканей, например, лоскута кожи с предплечья. Но он решил рискнуть и дождаться донора для трансплантации.
Однако врачам предстояло еще разработать методику — пересаживать нужно было не только член, но и мошонку, и часть живота. На обдумывание технологии пересадки ушло несколько лет.
Наконец, 26 марта 2018 года операция состоялась. Хотя к этому времени было проведено еще несколько пересадок члена, эта стала самой масштабной — врачи пересадили пациенту половой член, мошонку без яичек и часть брюшной стенки погибшего донора. Хирурги соединили между собой сотни крошечных кровеносных сосудов, нервы, восстановили уретру. Трансплантат весил более двух кг. Операция продлилась 14 часов, в ней были задействованы 11 специалистов.
На сегодняшний день у мужчины практически нормальная эрекция, он может достигать оргазма, мочиться, чувствительность кожи на пересаженном участке достаточно высокая.
Яички хирурги не пересаживали, установив вместо них протезы, так что пациенту приходится делать инъекции тестостерона. Кроме того, теперь он бесплоден, но это его не печалит.
«У молодого человека не будет возможности иметь детей, но он доволен результатом, — говорит один из хирургов. — Он пока не в отношениях, но я уверен, что скоро в них вступит».
Кроме того, даже если бы мужчина и получил донорские яички, генетически ребенок был бы все равно не его, а донора, отмечают врачи.
Чтобы снизить количество иммунодепрессантов, которые необходимо принимать после трансплантаций, врачи использовали костный мозг донора — полученные из него стволовые клетки свели необходимость приема препаратов к минимуму.
Сейчас мужчина получает образование, живет один, передвигается на протезах без посторонней поддержки. Сам он говорит, что, наконец, чувствует себя «целым».
«Я не жалею, — делится он. — Это одно из лучших решений, что я принимал».
В прошлом мужчины с тяжелыми травмами на поле боя просто не выживали, говорят врачи. Сегодня защитная амуниция и медицинская помощь позволяет спасать жизни военных, но теперь им приходится бороться с последствиями полученных увечий. И первым делом пострадавшие в военных конфликтах мужчины проверяют, на месте ли их гениталии, а только потом — ноги.
Хирурги рассчитывают и в дальнейшем использовать разработанную технику операции для раненых ветеранов. Они выяснили, что за 2001-2013 годы 1367 мужчин-военнослужащих получили травмы гениталий. Половой член был задет в трети случаев, мошонка — более чем в половине. В 2017 году проект «Раненый воин» даже добился восстановления фертильности пострадавших за государственный счет.
Теперь у пострадавших мужчин появилась возможность на восстановление половых органов, если удастся найти подходящего донора.
Однако препятствием может стать высокая стоимость операции — врачи оценивают ее в $300-400 тыс. В этот раз хирурги получили оплату из средств университета, а урологи согласились работать бесплатно. Специалисты рассчитывают, что покрыть стоимость будущих операций удастся за счет грантов Пентагона и страховки.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Статьи , Пентагон , Афганистан , Китай
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