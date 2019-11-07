В российском регионе займутся освоением морских ресурсов

Власти Сахалинской области планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ) по освоению ресурсов шельфа и мирового океана. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили ТАСС в областном правительстве.

Как пояснил собеседник агентства, создание НОЦ включено в проект стратегии развития региона до 2035 года. «Центр будет представлять единую систему управления новой инфраструктурой, готовить специалистов по исследованию морских и природных ресурсов, биотехнологии и марикультуры, а также в области передовых технологий разведки и добычи на шельфе и морской робототехники», — отметил он.

Кроме того, на территории центра планируется создать тестовые полигоны, где будут отрабатываться технологии добычи ресурсов. Также специалисты НОЦ займутся мониторингом запасов ресурсов и моделированием месторождений.

Когда именно будет открыт центр, а также сколько средств планируется выделить на его создание, в правительстве региона не уточнили.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.