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В российском регионе займутся освоением морских ресурсов 

Lenta.ru 1 час назад
В российском регионе займутся освоением морских ресурсов
Фото: РИА Новости
Власти Сахалинской области планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ) по освоению ресурсов шельфа и мирового океана. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили ТАСС в областном правительстве.
Как пояснил собеседник агентства, создание НОЦ включено в проект стратегии развития региона до 2035 года. «Центр будет представлять единую систему управления новой инфраструктурой, готовить специалистов по исследованию морских и природных ресурсов, биотехнологии и марикультуры, а также в области передовых технологий разведки и добычи на шельфе и морской робототехники», — отметил он.
Кроме того, на территории центра планируется создать тестовые полигоны, где будут отрабатываться технологии добычи ресурсов. Также специалисты НОЦ займутся мониторингом запасов ресурсов и моделированием месторождений.
Когда именно будет открыт центр, а также сколько средств планируется выделить на его создание, в правительстве региона не уточнили.
НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.
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Теги:
Наука , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область
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