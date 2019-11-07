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Первый новый штамм ВИЧ открыт впервые за почти 20 лет 

Газета.Ru 2 часа назад
«Эпидемия продолжается»: открыт новый штамм ВИЧ
Фото: depositphotos.com
Первый за 19 лет новый штамм ВИЧ обнаружили исследователи из корпорации Abbott. Он крайне редок и известен только на территории Демократической Республики Конго, но ученые отмечают, что с помощью современных технологий можно найти и другие разновидности вируса.
Исследователи из фармацевтической компании Abbott выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет. Результаты работы были опубликованы в журнале Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.
Поиск новых штаммов ведется, чтобы обеспечить актуальность диагностических тестов, поясняют исследователи. Новый штамм относится к виду ВИЧ-1, группе М, он получил название подтип L. Группа M наиболее распространенная, на нее приходится более 90% случаев ВИЧ-инфекции. Однако обнаруженный штамм сам по себе встречается крайне редко.
Чтобы определить, является ли штамм вируса на самом деле новым подтипом ВИЧ, необходимо зарегистрировать три случая заражения. Первые два образца этого подтипа были обнаружены в Демократической Республике Конго в 1980-х и 1990-х годах. Третий ученые получили в 2001 году, но в образце содержалось малое количество копий вируса, и его было проблематично выделить с существовавшими тогда технологиями.
Современные методы позволяют исследователям секвенировать геном целиком с меньшими затратами и более высокой скоростью. Так специалистам Abbott наконец удалось получить полный геном штамма и установить, что он отличается от уже известных.
«Выявление новых штаммов вирусов — это поиск иголки в стоге сена, — говорит автор исследования доктор Мэри Роджерс. — Совершенствуя наши методы и используя технологии секвенирования нового поколения, мы как бы вытаскиваем иголку с помощью магнита. Это открытие может помочь нам остановить новые пандемии».
Несмотря на редкость штамма, многие специалисты обеспокоены этим открытием.
«Это говорит нам о том, что эпидемия ВИЧ все еще продолжается, — говорит профессор Джон Саша из Орегонского университета здравоохранения и науки. — Визитная карточка ВИЧ — его разнообразие. Оно не позволяет нам создать вакцину. Более 37 млн человек во всем мире живут с ВИЧ — больше, чем когда бы то ни было. Люди думают, что это больше не проблема и у нас все под контролем. Но на самом деле это не так».
По словам Саши, антиретровирусные препараты тормозят распространение вируса, но они имеют значительные побочные эффекты. Даже когда лекарства удерживают ВИЧ под контролем, пациенты подвергаются повышенному риску рака крови, сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений.
Вирус по-прежнему опасен, подчеркивает Саша. Новый штамм может быть не диагностирован по анализу крови, пациенты не получат лечение и это сделает возможные будущие вакцины неэффективными, опасается ученый.
Его коллега из Аризонского университета Майкл Воробей настроен более оптимистично. Неудивительно, что в Центральной Африке, откуда и пришел ВИЧ, существует большое количество различных штаммов, говорит он. По его словам, выявление очередной разновидности не добавляет много нового к знаниям о ВИЧ.
«Описание генетического варианта ВИЧ в Демократической Республике Конго как нового подтипа вводит в заблуждение, — считает он, — так как подтипом можно назвать вирус, который распространился далеко за пределы Центральной Африки».
На заре эпидемии ВИЧ, в 1980-1990-х годах, не все доноры крови знали, что заражены вирусом. Так он попал в организм многих пациентов, нуждавшихся в переливании. Сейчас тесты Abbott используются для анализа крови доноров на ВИЧ более чем в 60% случаев, поэтому для исследователей корпорации важно знать обо всех возможных штаммах вируса.
Тесты компании сосредоточены на той части вирусного генома, которая не претерпевает значительных изменений от поколения к поколению, поэтому и удалось обнаружить новый штамм. По словам Роджерс, результаты также указывают на то, что штаммов может быть еще больше.
«Полного списка штаммов еще нет, — говорит она. — Мы будем продолжать искать».
В ноябре 2018 года стало известно, что Россия, Украина и Белоруссия оказались лидерами по количеству новых случаев ВИЧ в 2017 году. ВИЧ был выявлен у 160 тыс. человек в Европе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тыс. диагнозов. 104 тыс. из них были зарегистрированы в России.
Таким образом, Восточной Европе не удастся достигнуть целей Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 90-90-90 —
к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ — получать антиретровирусную терапию, и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови.
«Мы далеки от достижения этих целей, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, — отметил доктор Масуд Дара, координатор ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями в Европе. — Важность отчета в том, что мы видим резкие различия между Восточной Европой и Евросоюзом, где число случаев заражения ВИЧ снижается».
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Теги:
Наука , Статьи , Мэри Роджерс , ЕС , ООН , ВОЗ , Конго
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