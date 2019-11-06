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Ученые нашли взаимосвязь курения с шизофренией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Выявлена взаимосвязь курения с шизофренией
Фото: РИА Новости
Британские ученые обнаружили новые виды опасности, которые влечет за собой курение. Специалисты пришли к выводу, что вредная привычка провоцирует развитие депрессии и шизофрении.
Как пишет Газета.ру, ученые проанализировали ДНК более полумиллиона жителей страны. Генетики обратили внимание, что шизофреники, а также люди, страдающие депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники генетических исследований, уточняют "Известия".
Помимо этого, исследование показало, что курильщики более, чем в два раза становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, чем некурящие участники исследования. Однако, уточняет РЕН ТВ, ученые пока не могут объяснить, как именно работает эта взаимосвязь.
Ранее НСН писала, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Газета.Ru , газета "Известия" , РЕН ТВ
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