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В Польше найдено ископаемое морское чудовище 

Российская Газета + ещё 1 35 минут назад
В Польше нашли ископаемое морское чудовище
Фото: Российская Газета
Исследователи из Польской академии наук раскопали окаменелые останки морского монстра, известного как плиозавр, возраст которого может составлять от 145 до 163 миллионов лет.
Описание окаменелых останков приведено в журнале Proceedings of the Geologist's Association, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Его совершили Даниэль Тиборовски и Блажей Блажеевски из Польской академии наук.
Окаменелость была обнаружена в кукурузном поле недалеко от деревни Кржыжановице. Ее длина составляет около 10 метров. Возраст находки составляет 145-163 миллионов лет.
Ученым уже удалось идентифицировать древнее животное. Им оказался плиозавр, кстати, первый среди себе подобных, найденных на территории Польши. Исследователи отмечают, что плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования.
Эти морские монстры вырастали до огромных размеров, они были вдвое больше современных косаток и весили десятки тонн. Считается, что в свое время они были самыми крупными хищниками на планете.
Плиозавры обладали крокодилоподобными мордами, мощными плавниками и большими зубами. Вероятно, они питались практически всеми морскими существами и некоторыми наземными животными, которые отваживались войти в лагуну в поисках пищи.
Плиозавры были так велики, что могли убить и съесть даже такого свирепого хищника, как тираннозавр Рекса (T. Rex). Предыдущие исследования показали, что длина челюстей плиозавра достигала двух с половиной метров. Они были в четыре с половиной раза мощнее, чем челюсти T. Rex.
К слову, рядом с останками плиозавра польские исследователи обнаружили окаменелые кости и некоторых других существ, таких, например, как древние крокодилы и черепахи.
Регион, в котором они были найдены, во времена плиозавров был тропическим. Ранее было установлено, что здесь преобладали лагуны с теплой водой и многочисленные водоемы. Это была идеальная среда обитания для существ того времени.
Исследование показало, что обнаруженные ископаемые морские черепахи пообедали моллюсками, после чего сами были съедены крокодилами — на некоторых панцирях найдены следы зубов крокодила.
Плиозавры же, как предполагают ученые, могли съесть крокодилов.
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Теги:
Наука , Наука и техника , РАН , Польша
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