Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астероид пролетел очень близко к Земле 

Популярная механика 2 часа назад
Астероид пролетел очень близко к Земле
Фото: NASA
Астероид был замечен в четверг вечером (по московскому времени) — сначала его детектировал Catalina Sky Survey, располагающийся в Аризоне, а вскоре после этого объект был обнаружен обсерваториями Magdalena Ridge Observatory, находящейся в Нью-Мексико, и Mt. Lemmon Steward Observatory в Аризоне.
Согласно симуляциям, астероид в момент ближайшего подхода оказался на расстоянии всего в 6 200 километров над поверхностью Земли в районе южной Африки. Чтобы представлять, насколько это близко к нашей планете, стоит отметить, что многие телекоммуникационные спутники работают на высоте примерно 35 800 километров.
Конечно, некоторые астероиды подходят к Земле еще ближе, чем C0PPEV1, и в итоге попадают в ее атмосферу — можно вспомнить, например, небольшой астероид, в прошлом году взорвавшийся в небе над Африкой. C0PPEV1 же, к счастью, пролетел мимо — впрочем, предполагается, что в диаметре он составляет всего около 2-7 метров и вряд ли бы смог нанести какие-либо серьезные повреждения; сейчас же астероид удаляется от Земли, причем, как указывается, гравитация нашей планеты изменила его траекторию, так что его афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) вышел за пределы пояса астероидов.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Популярная механика: последние новости
Создана пушка для стрельбы спорами зомби-грибка Создана пушка для стрельбы спорами зомби-грибка Найдена кошачья мумия с четырьмя хвостами Найдена кошачья мумия с четырьмя хвостами В янтаре найдена лапка мезозойской птицы В янтаре найдена лапка мезозойской птицы
Комментарии 
Теги:
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 757
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 238
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 187
Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом
Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом 24
Биланом заинтересовались «братки»
Биланом заинтересовались «братки» 5
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение