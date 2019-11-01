Астероид пролетел очень близко к Земле

In about 45 minutes from now (now = 10/31/19 7:00 am PDT), newly-discovered #asteroid C0PPEV1 will pass only 6200 km above Earth's surface. 45 minutes ago it was passing through Earth's shadow.

This is much closer than our geostationary satellites. https://t.co/q4qKuaUHjb pic.twitter.com/jsG2kaBY4O— Tony Dunn (@tony873004) 31 октября 2019 г. Астероид был замечен в четверг вечером (по московскому времени) — сначала его детектировал Catalina Sky Survey, располагающийся в Аризоне, а вскоре после этого объект был обнаружен обсерваториями Magdalena Ridge Observatory, находящейся в Нью-Мексико, и Mt. Lemmon Steward Observatory в Аризоне.

Newly-discovered #asteroid C0PPEV1 paid a heavy price for almost striking Earth this morning.

Earth's gravity bent its trajectory, sending its aphelion out to the asteroid belt. https://t.co/q4qKuaUHjb pic.twitter.com/vzx5zpxGBG— Tony Dunn (@tony873004) 31 октября 2019 г. Согласно симуляциям, астероид в момент ближайшего подхода оказался на расстоянии всего в 6 200 километров над поверхностью Земли в районе южной Африки. Чтобы представлять, насколько это близко к нашей планете, стоит отметить, что многие телекоммуникационные спутники работают на высоте примерно 35 800 километров.

Конечно, некоторые астероиды подходят к Земле еще ближе, чем C0PPEV1, и в итоге попадают в ее атмосферу — можно вспомнить, например, небольшой астероид, в прошлом году взорвавшийся в небе над Африкой. C0PPEV1 же, к счастью, пролетел мимо — впрочем, предполагается, что в диаметре он составляет всего около 2-7 метров и вряд ли бы смог нанести какие-либо серьезные повреждения; сейчас же астероид удаляется от Земли, причем, как указывается, гравитация нашей планеты изменила его траекторию, так что его афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) вышел за пределы пояса астероидов.