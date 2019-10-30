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На Дальнем Востоке обнаружены останки гигантской белки-летяги 

RT на русском 2 часа назад
Останки гигантской белки-летяги нашли на Дальнем Востоке
Фото: Пресс-служба Минприроды России
На территории дальневосточного национального парка «Земля леопарда» обнаружены окаменелости неизвестного науке вида гигантской летяги. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
Учёные провели в нацпарке в 2019 году экспедицию и открыли новый вид гигантской летяги — Petaurista tetyukhensis.
Костные остатки животного возрастом около 30 тыс. лет обнаружены в пещерах Сухая и Тетюхинская палеонтологами ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, пишет журнал Palaeoworld.
Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами и нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов учёные нашли отличия от представителей других видов того же рода.
Питались гигантские летяги в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать до полутора метров, а дистанции полётов — более 50 м.
«Несмотря на большой объём палеонтологических исследований в соседнем Китае, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги. В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как «пятна» — отдельные обособленные участки. Возможно, также они жили и в прошлом, и этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья», — пояснил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Тиунов.
В ходе работы также было обнаружено множество костных остатков древних животных, идентификация которых продолжается по настоящее время.
Среди ярких находок оказались фрагменты зубов редкого для территории России носорога Мерка.
Как и обнаружение костных остатки носорога Мерка, находка зубов гигантской летяги подтверждает, что десятки тысяч лет назад климат современного Приморья был совсем другим.
Ранее в Коми обнаружили останки тетрапода — животного, которого считают предком млекопитающих и птиц.
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Теги:
Наука , Наука и техника , РАН
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