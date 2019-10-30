Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни

Ученые на основе лексического анализа слов, которыми пользуются люди при описании своего поведения, установили четыре главных цели, которыми руководствуется человек в своей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

"Немногие вопросы более важны в области психологии, чем "Чего хотят люди?", — приводит слова первого автора исследования Бенджамина Вилковски пресс-служба Вайомингского университета (США). — Мы решили, что лучшим способом решения этой проблемы является изучение слов, которые люди используют для описания своих целей, и мы надеемся, что наши выводы помогут достичь окончательного консенсуса".

Разделение людей на группы по принципам целеполагания долгое время было проблемой для психологов. В попытке ее решить ученые из лаборатории эмоций и познания во главе с Бенджамином Вилковски (Benjamin M.Wilkowski) составили список из более 140 тысяч английских существительных, используемых носителями английского языка для описания мотивов своих поступков и поведения.

После рейтинговой обработки, ученые ограничили выборку 1060 понятиями, которые можно было охарактеризовать как человеческие цели.

Затем была проведена серия из семи исследований, включающих опросы сотен людей относительно их приверженности достижению этих целей, и исследователи пришли к четырем основным понятиям, характеризующим главные человеческие цели: известность, инклюзивность, избегание негатива и следование традициям.

Исследователи дали новой классификации аббревиатуру PINT: prominence, inclusiveness, negativity prevention, tradition.

Известность охватывает цели, варьирующиеся от власти и зарабатывания денег до совершенства и славы. Сильнее всего это понятие отражает стремление к социальному статусу — попытке заслужить восхищение и уважение других.

Инклюзивность — отстаивание непредвзятого отношения ко всем людям и мнениям.

Избегание негатива — стремление не допустить любых негативных последствий своих действий — конфликтов, разногласий, социальной изоляции.

Следование традициям включает в себя установку на поддержание исконных институтов своей культуры, включая религию, семью, нацию и другие групповые ценности.

Исследователи подчеркивают, что их выводы построены на анализе слов английского языка, используемых современными американцами, и их надо с осторожностью применять к представителям других языков и культур.