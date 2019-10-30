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Во Франции найдены загадочные статуэтки древних галлов 

Российская Газета 1 час назад
Во Франции найдены загадочные статуэтки древних галлов
Фото: INRAP/ Российская Газета
Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок в департаменте Кот-д'Армор обнаружили редкий набор из четырех галльских каменных статуэток, возраст которых составляет около 2000 лет.
Об открытии сообщается на сайте INRAP. Археологи считают, что обнаруженные статуэтки имели ритуальное значение. Вероятно, в почву они попали в середине I века до нашей эры. Всего найдено четыре фигурки, которые были изготовлены галлами.
Три из них были обнаружены в древнем колодце, использовавшемся в ритуальных целях в галльский период. Возможно, их бросили туда в качестве подношения богам. Кстати, рядом со статуэтками в колодце обнаружили остатки деревянного ведра, которое было стянуто бронзовым обручем. Одна из этих статуэток изображает мужчину с усами и шейной гривной.
Но наибольшее внимание исследователей привлекла четвертая статуэтка, изображающая бородатого мужчину. Она была обнаружена в яме правильной прямоугольной формы, причем статуэтка лежала лицом вниз. Ее высота составляет 40 см. Археологи называют ее самой эффектной.
Статуэтка была изготовлена очень детально. Мастер великолепно вырезал черты лица, аккуратно расчесанные волосы и бороду. Исследователи говорят, что этот бюст напоминает изображения неизвестного бородатого человека, которые чеканились на монетах середины I века до нашей эры.
Еще одной особенностью этой фигурки является то, что ее нижняя часть заострена. Вероятно, она изначально предназначалась для того, чтобы ее буквально воткнули в почву. К слову, рядом с ней был найден сосуд и еще шесть металлических артефактов, вид которых, к сожалению, не уточняется.
Археологи отмечают, что находки были сделаны при проведении раскопок на месте древнего города Осисмии, основанном в IV веке до н.э. Там и ранее находили предметы, свидетельствующие о большом достатке жителей этого поселения.
В частности, были обнаружены фрагменты керамики местного производства и привозные амфоры. Последние, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что древние галлы употребляли вино, привезенное из Италии и Испании.
Кроме того, были обнаружены остатки фундаментов, по которым ученые воссоздают планы древних домов. Кстати, каждый из них был площадью 100 квадратных метров. Вероятно, это были резиденции местных аристократов.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Франция
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