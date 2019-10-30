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Создана пушка для стрельбы спорами зомби-грибка 

Популярная механика 2 часа назад
Создана пушка для стрельбы спорами зомби-грибка
Фото: Популярная механика
Чтобы узнать, как распространяются споры зомбирующего насекомых грибка, ученые воссоздали выстреливающее их образование. Начальная скорость «зарядов» составила 10 м/с.
Грибок Entomophthora muscae особенно любит комнатную муху и охотно селится в ее теле. Споры паразита-убийцы проникают в насекомое и распространяются с помощью кровеносной системы. Грибок не только поедает организм насекомого, но и контролирует его поведение: заставляет муху забраться выше, чтобы оттуда выстреливаемые при помощи специального образования споры могли разлетаться как можно дальше, заражая других мух. Принцип работы этого образования был изучен в ходе наблюдений и экспериментов, результаты которых были опубликованы сегодня в издании The Royal Society Publishing.
Группа ученых из Нидерландов и Дании заинтересовалась тем, как именно споры Entomophthora muscae попадают из зараженной мухи во внешний мир. Так как эксперименты в живой природе достаточно сложно контролировать, исследователи решили воссоздать выстреливающее споры образование грибка.
Оказалось, что в распоряжении грибка есть настоящая пушка, способная выстреливать споры с начальной скоростью около 10 метров в секунду. «Артиллерия» состоит из множества «стволов», которые представляют собой стебли, заполненные сжатой под давлением жидкостью, похожей на воду. Исследователи изучили процесс нарастания давления и «стрельбы» спорами: происходит выброс струи протоплазмы и прикрепленной к ней споры. Грибок способен контролировать давление жидкости в стеблях и быстро увеличивать его при приближении здоровой мухи.
Ранее было обнаружено, что зараженные грибком мухи привлекают к себе здоровых насекомых, после чего те заражаются паразитом. Теперь стало понятно, как это происходит.
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Теги:
Наука , Наука и техника
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