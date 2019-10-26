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Гранты молодым ученым составят до 1 миллиона рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Гранты молодым ученым составят до миллиона рублей
Фото: PIXABAY.COM
По 1 миллиону рублей в течение двух лет могут получать ученые до 40 лет, победившие в конкурсах Министерства науки и высшего образования России.
Соответствующее постановление кабмина от 17 октября 2019 года № 1340 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260» вступает в силу сегодня, 26 октября.
Утверждена новая редакция правил предоставления грантов Президента РФ для господдержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук, а также ведущих научных школ страны.
Гранты предоставляются российским научным организациям или вузам, а также организациям, осуществляющим производство научно-технической продукции, где работают молодые ученые и коллективы — победители конкурсов Минобрнауки.
Средства выделяются для государственной поддержки научных исследований, проводимых:
— кандидатами наук до 35 лет;
— докторами наук до 40 лет;
— ведущими научными школами России.
Гранты предоставляются на 2 года. Их ежегодный размер для кандидатов наук составляет 600 тысяч рублей, докторов наук — 1 миллион рублей, включая оплату труда получателей и соисполнителей.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Правительство РФ , Минобрнауки
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