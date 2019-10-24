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Сомнолог рассказал, как избежать сонного паралича 

Газета.Ru 1 час назад
Пленники тела: как избежать сонного паралича
Фото: Газета.Ru
Здоровый режим сна, отказ от спиртного и умеренные физические упражнения защитят от сонного паралича, утверждает сомнолог. Что это за состояние и почему оно возникает, разбиралась «Газета.Ru».
Для избежания сонного паралича или сонного ступора необходимо следить за своим режимом сна и бодрствования, а также заниматься гимнастикой и отказаться от спиртного, сообщает президент Российского общества сомнологов профессор Роман Бузунов.
Сонный паралич — переходное состояние между бодрствованием и сном, характеризующееся мышечной слабостью. При нем человек находится в сознании, но не может пошевелиться. Чаще всего сонный паралич сопровождается жуткими, необычно сильными галлюцинациями и беспокойством.
По словам Бузунова, есть две этиологии сонного паралича.
«Во-первых, даже у здоровых людей периодически, когда они выраженно недосыпают или когда возникает сбой суточных ритмов, например в случае длительных перелетов или смены графика работы, нарушается регуляция цикла «сон — бодрствование».
У человека в этот момент возникает нейрохимический блок между активно работающим головным мозгом и парализованным телом.
Это необходимо, чтобы команды типа «иди», «сражайся» не передавались мышечным группам. У детей и у животных эта функция немного страдает, и мы иногда видим, как дети гримасничают, как собачки «скребут» лапками и т. д.» — рассказал Бузунов изданию «Аргументы и факты».
На стадии сна у людей наблюдается сильная активность клеток мозга и отсутствие мышечного тонуса. Все двигательные нейроны в спинном мозге отключаются, предотвращая таким образом движения. И если человек в этот момент просыпается, он не может пошевелиться или выполнить какие-либо действия.
«Человек осознает, что он лежит в кровати, но мышечный блок у него не прошел. Получается, что мозг активен, а тело еще парализовано.
Кстати, отсюда и исходят истории про всяких леших и домовых, «обездвиживающих» проснувшегося. Человек якобы чувствует, что в углу кто-то сидит, но посмотреть туда не может, из-за того что еще не может двигаться. У многих в этот момент случаются визуальные и слуховые галлюцинации», — говорит сомнолог.
Кроме того, сонный паралич может возникать при нарколепсии — заболевании, при котором отмечается чрезмерная сонливость в течение дня или же повторяющиеся неконтролируемые эпизоды сна в обычные часы бодрствования плюс внезапные эпизоды мышечной слабости. Так что в каждом случае следует различать причины возникновения сонного паралича, отмечает эксперт. Если речь не идет о патологии, такое состояние болезнью не считается и лечения не требует. Если же оно происходит относительно часто, нужно обратиться к врачу, который в первую очередь порекомендует наладить режим сна, выполнять расслабляющую гимнастику, исключить употребление алкоголя и не переутомляться физически.
Сонный паралич — довольно распространенное состояние, среди населения хотя бы раз в жизни его испытывали 7,65% человек.
При этом студенты чаще подвержены случаям сонного паралича: среди них его испытали 28,3% студентов. Наиболее предрасположены к сонному параличу оказались психиатрические больные. Среди них сонный паралич случался у 31,9% больных. Среди психиатрических больных с паническим расстройством сонный паралич возникал у 34,6% человек.
До того, как причины сонного паралича стали известны, в народе это состояние приписывалось проискам духов и демонов. В русской народной традиции оно ассоциировалось с домовым, марой, кикиморой и ночницей, которые, согласно поверьям, вскакивали человеку на грудь с целью предупредить о каких-либо значимых событиях. В мусульманской традиции данное явление связывали с деятельностью джиннов.
Примерно полвека назад сонный паралич породил волну историй о похищении инопланетянами — на фоне роста числа историй о летающих тарелках люди, столкнувшиеся с этим состоянием, считали, что это происходит по воле внеземных существ. А свойственные сонному параличу галлюцинации дополняли картину.
Интересно, что некоторые люди при сонном параличе, наоборот, испытывают приятные ощущения — чувство полета, блаженства, а также внетелесные переживания.
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Наука , Статьи , Газета.Ru
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