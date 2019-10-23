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Морские падальщики пируют трупом кита: видео 

Популярная механика 2 часа назад
Экзотический пир: ученые показали жизнь на дне океана
Фото: Популярная механика
Исследователи опустились на дно океана в батискафе, чтобы воочию увидеть, как множество донных падальщиков пожирают останки кита, превращая его в груду костей.
Экспедиция проекта Nautilus обнаружила на территории Национального морского заповедника залива Монтерей настоящий "сад осьминогов" — место гнездования свыше 1000 самок Muusoctopus robustus, которые прикрепляют "пузыри" со своим потомством к голым скалам.
Спустившись на дно океана, ученые стали свидетелями того, как десятки осьминогов и других любителей падали расправляются с трупом огромного кита, облепив его подобно живому покрову. Удивительно, как одно-единственное тело даже после смерти становится источником жизненно важного ресурса для невероятного многообразия живых существ!
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Наука , Наука и техника
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