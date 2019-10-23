Чем грозит привычка не мыть руки после туалета

Нечистоты в рот: почему необходимо мыть руки после туалета

Невымытые после туалета руки могут привести к заражению устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой, выяснили британские ученые. Смертность среди зараженных ею людей в два раза выше, чем среди тех, кто подцепил другие штаммы кишечной палочки.

Риск подцепить устойчивую к антибиотикам кишечную палочку выше всего у людей, которые не моют руки после похода в туалет, выяснили исследователи из Университета Восточной Англии. Он превышает вероятность заражения от пищи или животных. Работа была опубликована в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Кишечная палочка широко распространена в нижней части кишечника теплокровных животных. Она производит витамин К, необходимый для синтеза некоторых белков, и предотвращает рост патогенной микрофлоры. Однако, попадая в другие органы, кишечная палочка приводит к различным заболеваниям, от цистита до сепсиса. Особую опасность представляют устойчивые к антибиотикам штаммы.

Часто кишечная палочка становится причиной пищевых отравлений — она может оказаться в непрожаренном мясе, на плохо вымытых овощах и фруктах, в питьевой воде, загрязненной сточными водами. Еще один путь передачи бактерий — недостаточная гигиена.

Как выяснили исследователи, сильнее всего заразиться устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой рискуют люди, которые не моют руки после туалета — вероятность попадания кишечной палочки в рот и желудок в таком случае выше, чем при потреблении плохо прожаренного мяса.

Исследователи проанализировали 20 тыс. образцов человеческого кала и 300 образцов крови пациентов с вызванным кишечной палочкой сепсисом, а также сотни образцов сточных вод, навоза и пищи — мяса (говядины, свинины и курицы), фруктов и салата из пяти регионов Великобритании.

Те штаммы, которые наблюдались в продуктах и навозе, встречались у людей не слишком часто. Зато среди штаммов, выделенных из человеческого кала и крови, наблюдалось удивительное единообразие.

Результаты анализа указывают на то, что кишечная палочка попадает в организм человека чаще не из пищи или фекалий животных, а от других людей, поясняют ученые.

Главная опасность состоит в том, что таким путем распространяются устойчивые к антибиотикам штаммы, сообщают исследователи. В частности, это касается группы штаммов ESBL. Они производят бета-лактамазу расширенного спектра, которая делает их устойчивыми к антибиотикам, разрушая пенициллины и цефалоспорины.

«Подавляющее большинство штаммов ESBL, вызывающие инфекции у людей, попадают в организм не при употреблении курицы или каких-либо еще продуктов.

Наиболее вероятный путь передачи — напрямую от человека к человеку, когда частицы фекалий одного человека попадают в рот другого».

Кишечная палочка — самая распространенная причина заражения крови в Великобритании, в одной только Англии насчитывается более 40 тыс. случаев в год, отмечают авторы работы. И около 10% этих случаев вызваны штаммами группы ESBL.

«Большинство штаммов кишечной палочки безвредны или вызывают непродолжительную диарею, — говорит ведущий автор исследования Дэвид Лайвмор. — Но инфекции, вызванные ESBL-штаммами, трудно вылечить. И они становятся все более распространены в обществе и в больницах. Смертность среди людей, зараженных ими, в два раза выше, чем у тех, кто заразился штаммами, которые можно победить с помощью антибиотиков».

Особенно важно соблюдать гигиену в домах престарелых, отмечают исследователи — большинство серьезных заражений происходит среди пожилых людей.

Результаты исследования не отменяют того, что гигиену надо соблюдать при приготовлении пищи, напоминают исследователи.

Хотя заражение антибиотикорезистентной кишечной палочкой от продуктов встречается реже, оно все равно может приводить к тяжелым отравлениям. Кроме того, в продуктах могут находиться другие штаммы кишечной палочки и иные болезнетворные бактерии.