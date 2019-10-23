Ученые: из-за долгого рабочего дня мужчины лысеют в два раза чаще

Частые переработки удваивают риски мужчин облысеть, выяснили корейские исследователи из Университета Сонгюнгван. Работа была опубликована в журнале Annals of Occupational and Environmental Medicine.

Исследователи с 2013 по 1017 год наблюдали за 13,4 тыс. мужчин в возрасте 20-59 лет. Они разделили испытуемых на три группы. Первая работала 40 часов в неделю, вторая — до 52 часов, третья — более 52 часов в неделю. Также учитывались график работы, возраст, образование, семейное положение, вредные привычки и другие факторы, которые могли повлиять на результат.

Как оказалось, длительный рабочий день повышает риск облысеть в два раза.

За время исследования лысины появились у 2% мужчин из первой группы, у 3% из второй и почти у 4% из третьей.

«Результаты этого исследования показывают, что увеличение продолжительности рабочего дня в значительной степени связано с повышенным риском развития алопеции у мужчин, — говорит ведущий автор работы Кен Хун Сон. — Мужчинам в возрасте 20-30 лет, у которых начинают выпадать волосы, возможно, стоит ограничить рабочее время, чтобы предотвратить облысение. В нашем обществе необходимы профилактические мероприя