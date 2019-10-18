В Камбодже найдена голова совершенного человека

Археологи, исследовавшие руины древнего храма Та Нэй, построенного на рубеже XII-XIII веков нашей эры, искали у его подножия камень, скатившийся с крыши, но неожиданно обнаружили вместо него голову статуи бодхисаттвы.

В традиционном буддизме бодхисаттва — это человек, достигший духовного совершенства и готовый сойти в мир, чтобы помочь его жителям освободиться от земных привязанностей и страданий и вырваться из круговорота перерождений — сансары. Бодхисаттву обычно изображают держащим ногу отставив, как будто ее хозяин готов сойти со своего места, и вернуться в мир, населенный людьми.

Как сообщает портал News Network Archaeology. найденная голова находится в неплохом состоянии. У нее частично отколоты нос, левые ухо и щека. Высота обнаруженной головы составляет 54 см, ширина — 27 см, а толщина — 36 см. По стилю археологи установили, что статуя была изготовлена в конце XII — начале XIII веков в период правления Джаявармана VII.

Пока неизвестно, где находятся остальные части скульптуры. Вероятно, они должны быть где-то поблизости, но археологи их еще не нашли.

В кхмерском искусстве статуи Бодхисаттвы обычно имеют две, четыре или восемь рук, держащих свитки, цветы, сосуды и другие сакральные предметы.

Найденную голову отправят на исследование и реставрацию, после чего она будет выставлена на всеобщее обозрение.