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В Камбодже найдена голова совершенного человека 

Популярная механика 7 часов назад
В Камбодже найдена голова совершенного человека
Фото: Популярная механика
Археологи, исследовавшие руины древнего храма Та Нэй, построенного на рубеже XII-XIII веков нашей эры, искали у его подножия камень, скатившийся с крыши, но неожиданно обнаружили вместо него голову статуи бодхисаттвы.
В традиционном буддизме бодхисаттва — это человек, достигший духовного совершенства и готовый сойти в мир, чтобы помочь его жителям освободиться от земных привязанностей и страданий и вырваться из круговорота перерождений — сансары. Бодхисаттву обычно изображают держащим ногу отставив, как будто ее хозяин готов сойти со своего места, и вернуться в мир, населенный людьми.
Как сообщает портал News Network Archaeology. найденная голова находится в неплохом состоянии. У нее частично отколоты нос, левые ухо и щека. Высота обнаруженной головы составляет 54 см, ширина — 27 см, а толщина — 36 см. По стилю археологи установили, что статуя была изготовлена в конце XII — начале XIII веков в период правления Джаявармана VII.
Пока неизвестно, где находятся остальные части скульптуры. Вероятно, они должны быть где-то поблизости, но археологи их еще не нашли.
В кхмерском искусстве статуи Бодхисаттвы обычно имеют две, четыре или восемь рук, держащих свитки, цветы, сосуды и другие сакральные предметы.
Найденную голову отправят на исследование и реставрацию, после чего она будет выставлена на всеобщее обозрение.
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Наука , Наука и техника , Камбоджа
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