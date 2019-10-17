«Почему я?» Кто ответит за марихуану Маска

«Почему я должен платить?» Кто ответит за марихуану Маска

Прошлогодний скандал с публичным употреблением марихуаны американским миллиардером Илоном Маском имел серьезные последствия. Но расплачиваться за него пришлось не фирме SpaceX, а американским налогоплательщикам — в размере $5 млн Это следует из договорных документов, которые оказались в распоряжении американской газеты The Politico.

Эти деньги согласилось выплатить NASA компании SpaceX на оплату мер, направленных на повышение и контроль культуры производства —

образование ее сотрудников и проверку выполнения ими строгих правил, запрещающих употребление наркотиков на рабочем месте.

Это решение вызвало недоумение у ряда представителей американской космической отрасли, учитывая тот факт, что компания SpaceX является одним из крупнейших подрядчиков NASA в области производства космической техники, и имеет доступ к государственным секретам.

Инцидент, которой имел неприятные последствия для миллиардера, произошел в 2018 году и стоил SpaceX больших репутационных издержек. Основатель SpaceX Илон Маск в ходе интервью известному американскому комику и телеведущему Джо Рогану

прямо перед камерами употреблял марихуану.

Несмотря на то, что употребление марихуаны законно в штате Калифорния, этот инцидент вызвал раздражение среди руководства NASA и заставил внимательно изучить культуру производства на предприятиях компаний-подрядчиков.

Тот случай стал причиной проблем не только в компании SpaceX, но и у главного конкурента — Boeing , ведь обе фирмы выполняют заказ NASA на изготовление пилотируемых кораблей для МКС. После инцидента NASA санкционировало проверку двух компаний, по данным СМИ мероприятие заняло несколько месяцев и подразумевало проведение сотен опросов сотрудников для оценки культуры производства.

Как заявлял Уильям Герстенмайер , заместитель главы NASA по пилотируемой программе, целью проверок было исследование «всего, что может влиять на безопасность», так как эти компании впервые будут задействованы в отправке на своих кораблях людей в космос.

«Однако, несмотря на то, что в Boeing также были обязаны провести такую проверку безопасности на рабочих местах и культуры производства после употребления Маском марихуаны,

в компании не получили дополнительных денег на покрытие этих издержек», — отмечает Politico.

Эти обстоятельства вызывают немало вопросов, считает Пит Гарретсон, отставной подполковник ВВС США, эксперт в области космической политики. «Почему, как налогоплательщик, я буду за это платить, если я не должен?

А если я Boeing, то почему я был наказан без аналогичной компансации?», — вопрошает эксперт.

Однако, по его мнению, если Boeing задастся этим вопросом, то самой фирме придется отвечать на вопрос, почему их траты на пилотируемый корабль куда выше, чем траты SpaceX.

«Идея о том, что NASA дает SpaceX преференции по сравнению с Boeing заставляет усмехаться инсайдеров отрасли, — пояснил Грег Отри, профессор Университета южной Калифорнии, который работал в переходной команде NASA при Трампе. — На каждом этапе пути Boeing при выполнении программы разработки пилотируемого корабля получал денег больше.

И куда больше, чем $5 млн Даже рассуждать об этих $5 млн в этом контексте глупо».

В компании SpaceX заявили, что полученные деньги тратятся на опросы работников всех уровней и не являются частью уже оплаченного контракта 2014 года на разработку капсулы Crew Dragon.

«SpaceX тесно сотрудничает с NASA для проведения дополнительной работы за пределами суммы контракта», — витиевато ответил Джеймс Глисон , представитель фирмы.

В компании Boeing подтвердили, что не получали от государства дополнительных денег на проверку, которая заключается в проведении интервью и пропаганду отказа от наркотиков. При этом не известно во сколько подобные меры обошлись Boeing.

«В NASA продвигаются вперед к выполнению целей по оценке безопасности в рамках нашего текущего контракта, и мы готовы помочь нашему заказчику достичь этих целей», — заявили в компании.

В агентстве в свою очередь назвали стандартной практикой для компаний получать дополнительные деньги за работу, не предусмотренную изначальным контрактом. Однако там не пояснили, почему дополнительные средства не были предложены Boeing.

По словам опрошенных экспертов, выделение дополнительных средств на подобные мероприятия для NASA беспрецедентно. «Было бы странным для NASA платить подрядчику миллионы долларов, чтобы сказать его сотрудникам, что нельзя употреблять наркотики», — пояснил один из источников газеты.