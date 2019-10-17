Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония решила присоединиться к программе США по высадке на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Япония присоединится к США для высадки на Луну
Фото: РИА Новости
Япония планирует участвовать в программе США Artemis («Артемида») по высадке на Луну до 2024 года.
Комитет кабинета министров Японии по вопросам космической политики принял данное решение. При этом официально Япония сообщит США о своих планах в течение текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Ранее НАСА заявляло, что первый запуск на корабля Orion («Орион») с экипажем на Луну запланирован на 2023 год, а тестовый запуск тяжелой ракеты Space Launch System намечен на 2020 год.
Напомним, в мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с Соединенными Штатами, как это было во время холодной войны.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму обнаружен новый вид насекомых В Крыму обнаружен новый вид насекомых Дипломаты объяснили сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» Дипломаты объяснили сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии
Наука , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки1
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море321
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения300
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы338
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети108
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение