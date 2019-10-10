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Раскрыт секрет древней эротической рукописи 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Раскрыт секрет древней эротической рукописи
Фото: University of Bristol
Ученые Бристольского университета обнаружили старейшие фрагменты французской средневековой поэмы «Роман о Розе», которая была написана в XIII веке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте учебного заведения.
Неизвестные рукописные тексты были случайно найдены в хранилищах архивного бюро в Вустере (Англия). Фрагменты не очень хорошо сохранились, поскольку использовались в качестве папки или переплета для других документов из-за дороговизны и прочности пергамента. В них рассказывается о встречи поэта и цветка Розы (аллегория возлюбленной), при этом используемые автором метафоры описывают сексуальную связь между любовниками.
По мнению ученых, именно содержание отрывка стало причиной того, что страницы оказались изъяты из поэмы.
«Роман о Розе» представляет собой аллегорическую поэму, написанную на старофранцузском языке. Она состоит из двух частей, одна из которых была написана в 1225-1230 годах, а вторая, повествующая о поиске цветка, — в 1275 году. Главный герой второй части — поэт — просыпается в прекрасном саду и влюбляется в бутон Розы, после чего начинает искать его.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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