Раскрыт секрет древней эротической рукописи

Ученые Бристольского университета обнаружили старейшие фрагменты французской средневековой поэмы «Роман о Розе», которая была написана в XIII веке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте учебного заведения.

Неизвестные рукописные тексты были случайно найдены в хранилищах архивного бюро в Вустере ( Англия ). Фрагменты не очень хорошо сохранились, поскольку использовались в качестве папки или переплета для других документов из-за дороговизны и прочности пергамента. В них рассказывается о встречи поэта и цветка Розы (аллегория возлюбленной), при этом используемые автором метафоры описывают сексуальную связь между любовниками.

По мнению ученых, именно содержание отрывка стало причиной того, что страницы оказались изъяты из поэмы.

«Роман о Розе» представляет собой аллегорическую поэму, написанную на старофранцузском языке. Она состоит из двух частей, одна из которых была написана в 1225-1230 годах, а вторая, повествующая о поиске цветка, — в 1275 году. Главный герой второй части — поэт — просыпается в прекрасном саду и влюбляется в бутон Розы, после чего начинает искать его.