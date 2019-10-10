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В Таиланде открыт новый вид гигантского хищного динозавра 

Индикатор 1 час назад
Открыт новый вид гигантского хищного динозавра
Фото: РИА Новости
Палеонтологи идентифицировали окаменелости, обнаруженные в Таиланде. Они оказались останками нового вида и рода, принадлежащего к кархародонтозаврам. Статья, посвященная открытию, опубликована в журнале PLOS One.
Кархародонтозавры были широко распространенной и успешной группой крупных хищных динозавров юрского и мелового периодов, обитавшей на нескольких континентах. Однако ископаемая летопись этих животных в Азии начиная с раннего мела отсутствует. В Юго-Восточной Азии их останки ранее не находили вообще.
Chokchaloemwong et al., 2019
В этом исследовании палеонтологи описали ископаемые из геологической формации Хок Круат в Корате, Таиланд, датируемый ранним меловым периодом. Эти окаменелости включают останки черепа, позвоночника, конечностей и бедер по меньшей мере четырех отдельных динозавров. Морфологическое сравнение с известными видами привело авторов к идентификации этих останков как принадлежащих к ранее неизвестному роду и виду кархародонтозавра, который они назвали Siamraptor suwati.
Филогенетический анализ показывает, что сиамраптор относится к базальной группе кархародонтозавров. Это означает, что он очень рано эволюционно откололся от остальной группы. В сочетании с аналогичными по возрасту находками из Европы и Африки найденный полный скелет сиамраптора показывает, что кархародонтозавры распространилась на три континента к началу мелового периода.
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Наука , Наука и техника , Таиланд
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