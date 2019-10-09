Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2019 года получили ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино. Награды присудили за разработку литий-ионных батарей. Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino «for the development of lithium-ion batteries.» pic.twitter.com/LUKTeFhUbg— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

Церемония награждения победителей пройдет в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля

Напомним, что сумму каждой из «нобелевок» в 2019 году достигает девяти миллионов шведских крон (свыше 900 тысяч долларов).

Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике и медицине.