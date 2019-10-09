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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Фото: ТАСС
Нобелевскую премию по химии за 2019 года получили ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино. Награды присудили за разработку литий-ионных батарей. Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Церемония награждения победителей пройдет в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
Напомним, что сумму каждой из «нобелевок» в 2019 году достигает девяти миллионов шведских крон (свыше 900 тысяч долларов).
Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике и медицине.
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Наука , Наука и техника , Альфред Нобель , Нобелевский комитет , РАН
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