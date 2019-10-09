Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад 

Lenta.ru 37 минут назад
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад
Фото: Billy Vaughan
Житель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, нашел с помощью металлоискателя золотое украшение времен бронзового века. Об этом сообщает издание Daily Mail.
54-летний Билли Воган (Billy Vaughan) вспоминает, как прочесывал с металлоискателем поле и услышал мощный сигнал. «На глубине около 13 сантиметров я нашел некий предмет, — рассказывает британец. — Сначала я подумал, что это часть альпинистского снаряжения или деталь от трактора. Никогда бы не подумал, что это золото».
Охотник за сокровищами продолжал поиски еще полтора часа, после чего отправил фотографию клада коллеге. Специалист опознал в нем шейную гривну (торквес) — украшение из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка. По предварительным подсчетам, ювелирному изделию в 22 карата около четырех тысяч лет.
Воган показал драгоценность ювелиру, который оценил 312 граммов чистого золота в 11 тысяч фунтов стерлингов (876,4 тысячи рублей). Однако швейная гривна стоит значительно дороже за счет ее исторической ценности.
Британец сообщил о шейной гривне представителям местного музея и оценщику находок. Теперь специалисты выясняют, считается ли найденное украшение сокровищем. Если клад признают таковым, Воган будет обязан продать находку в музей по цене, которую установит Комитет по оценке сокровищ (Treasure Valuation Committee).
В 2008 году британский археолог-любитель по имени Морис Ричардсон при помощи металлоискателя обнаружил шейную гривну. Эксперты оценили находку в 350 тысяч фунтов стерлингов. Украшение выкупил музей города Ньюарк.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы» В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы»
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом1
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео5
«Летающий танк» снес трибуны на параде
«Летающий танк» снес трибуны на параде19
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН
Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН35
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил
ВСУ открыли огонь в месте отвода сил28
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение