Раскрыта тайна затерянного в лесах загадочного сооружения

Археологи из британской правительственной организации Forest and Land Scotland раскрыли возможное предназначение группы разрушенных древних зданий, найденных в лесу на Северо-Шотландском нагорье в 30 километрах к северу от Глазго . Исследователи считают, что руины могли принадлежать нелегальному заводу по производству виски, сообщает издание Live Science.

Специалисты изучили остатки двух каменных усадеб XVIII века, которые расположены друг от друга на расстоянии 200 метров с ручьем, протекающим между ними. По их мнению, в начале столетия длинные здания, известные как Wee Bruach Caoruinn и Big Bruach Caoruinn, использовались для изготовления, хранения и последующей продажи виски в Глазго. В то время это являлось незаконным, а на производство солодового ячменя (традиционный ингредиент шотландского виски) накладывался высокий налог.

Ученые также нашли чашеобразные камеры двух больших кирпичных печей, которые предназначались для сушки зерна, а также для производства солодового ячменя и перегонки виски. Алкоголь разливался по бутылкам сразу после перегонки без процесса созревания, изобретенного позднее, в XIX веке.