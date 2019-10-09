Редкое явление в океане сняли на видео

Норвежские исследователи обнаружили в Северном Ледовитом океане редкий мешок с жидкостью, в котором находились 10 яиц кальмара. Об этом сообщает Mail Online.

Так называемый желатиновый шар был найден группой ученых из исследовательской экспедиции, которые изучали состояние океана. На кадрах видно, как дайвер просвечивает фонариком большое «яйцо».

Гигантская желеобразная масса призвана защищать яйца кальмара, которые находятся внутри. Отмечается, что явление очень редкое. Ученые обнаруживали такое скопление яиц в желатиновой массе всего несколько раз.

В июне исследователи сняли на видео гигантского кальмара. Создание обитало на глубине 759 метров.