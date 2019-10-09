Опровергнута известная гипотеза об эволюции людей

Ученые опровергли известную гипотезу об эволюции людей

Под сомнением оказалась версия, что предки Homo sapiens жили в условиях, которые можно наблюдать сегодня на территории африканского экорегиона Серенгети.

Эволюция человека происходила в экосистемах, сильно отличающихся от современных. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Юта в США

Ученые поставили под сомнение версию, что предки Homo sapiens жили в условиях, которые можно наблюдать сегодня на территории африканского экорегиона Серенгети.

Исследователи проанализировали данные более чем о 200 современных сообществах млекопитающих в Африке, а также о сотне исчезнувших, которые существовали в последние семь миллионов лет на территории восточной части континента.

В результате работы выяснилось, что примерно 700 тысяч лет назад сообщества млекопитающих значительно отличались от современных: например, у них было большее разнообразие растительноядной мегафауны.

Кроме того, древние животные употребляли больше растительности, благодаря чему был низкий процент распространения пожаров, сообщает Phys.org.

В прошлом году специалисты-генетики выяснили, что ген FOXP2, который ранее считали ответственным за эволюцию Homo sapiens, на самом деле не играл решающего значения и не принимал значительного участия в «естественном отборе».