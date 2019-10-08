Проделки черной дыры: в кого плюнул Млечный путь

Как взорвался центр Млечного пути

3,5 млн лет назад центр Млечного пути вспыхнул так, что отголоски этого взрыва видны до сих пор. Астрономы рассказали, как сумели восстановить детали древнего катаклизма.

В отличие от многих галактик, центр нашей галактики Млечный путь считается довольно спокойным. Предполагается, что там находится сверхмассивная черная дыра Sgr A*, которая может иногда захватывать пролетевшие рядом звезды, что не приводит, однако к вспышкам галактического масштаба. Однако такое спокойствие наблюдалось не всегда, выяснили австралийские ученые.

«Всего» несколько миллионов лет назад центр галактики буквально бурлил и разом выбросил в окружающее пространство мощнейший поток энергии, и отголоски этого события, которое астрономы называют Сейфертовской вспышкой, мы можем наблюдать до сих пор.

Первые следы этой вспышки обнаружил в 2013 году астрофизик Джосс Бленд-Хоторн из Университета Сиднея , открыв необычно яркое свечение линий водорода внутри так называемого Магелланова Потока. Это поток крайне разреженного газа, который следует за двумя галактиками-спутниками Млечного пути — Большим и Малым Магеллановыми облаками и вращается вокруг центра Млечного пути на расстоянии порядка 200 тысяч световых лет.

Тогда, шесть лет назад, астрономам удалось установить грубую оценку времени вспышки — от 1 до 3 млн лет назад. Теперь же ученые использовали данные наблюдения с космического телескопа Hubble, что позволило узнать больше деталей того космического катаклизма.

«Эти результаты кардинально меняют наше представление о Млечном пути, — пояснила астроном Магда Гильермо из Университета Сиднея. — Мы всегда думали о нашей галактике Млечный путь, как о неактивной, с не очень ярким центром. Эти новые результаты, напротив, открывают возможность совершенно новой интерпретации ее эволюции и истории».

Сложить паззл удалось благодаря двум факторам. Первый — так называемые пузыри Ферми — гигантские структуры, исходящие из центра галактики, обнаруженные космическим телескопом Fermi в 2010 году. Они простираются на 25 тысяч световых лет каждая и излучают в невидимом гамма-диапазоне.

Считается, что они представляют собой следы активности черной дыры в центре Млечного Пути в далеком прошлом.

Наконец, упомянутые наблюдения телескопа Hubble показали, что в некоторых облаках Магелланового потока, обращенных к центру галактики, видны аномальные линии поглощения, что говорит об «их высокой ионизации источником, способным производить энергии как минимум 50 электрон-вольт».

«Мы показали, что эти облака оказались на пути конуса ионизирующего излучения из сейфертовского ядра, ассоциированного с источником Sgr A*», — пишут авторы статьи, принятой к публикации в журнале The Astrophysical Journal.

По сути, в Млечном пути в прошлом произошло то, что астрономы давно наблюдают во многих активных галактиках — в полярных направлениях, почти перпендикулярно к плоскости галактики вырвались два конических пучка (джета) ионизирующего излучения. Оно было таким мощным, что достигло соседних крупномасштабных структур на расстоянии сотен тысяч световых лет.

«Вспышка выглядела, как луч маяка, — пояснил Бленд-Хоторн. — Представьте себе темноту и вдруг кто-то включает прожектор маяка на короткое время».

Новые данные позволили точно указать время вспышки — 3,5 миллиона лет назад, и ее длительность — порядка 300 тысяч лет, что ничтожно в масштабах галактики.

Для сравнения, гигантский метеорит, удар которого вызвал вымирание динозавров, ударил в Землю 63 млн лет назад.

«Это (вспышка) было драматическим событием, которое произошло несколько миллионов лет назад в Млечном пути. Мощный выброс энергии и излучения вырвался из галактического центра прямо в окружающее вещество. Это указывает на то, что центр Млечного пути является куда более динамичным регионом, чем мы воспринимали его ранее», — считает соавтор статьи Лиза Кьюли из Австралийского национального университета.

На Земле в те времена был период плиоцена, — эпоха, на протяжении которой возникли большинство известных сегодня видов живых организмов. Несмотря на то, что в последующие эпохи центр Млечного пути таких вспышек не производил, недавние исследования показали, что находящаяся там черная дыра еще рождает небольшие вспышки.

Компактный и яркий радиоисточник Стрелец A*, находящийся в центре нашей галактики Млечный путь, известен астрономам с начала 1960-х годов, с самого зарождения радиоастрономии. Однако о том, что он из себя представляет, стало известно лишь спустя три десятилетия, когда ученые поняли, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра массой в четыре миллиона масс Солнца.

Однако эта дыра не одинока, вокруг нее вращается газ, пыль, множество мелких компаньонов — обычных звезд — и более экзотических объектов, таких как нейтронные звезды и белые карлики, которые образуются в результате эволюции звезд.