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На Энцеладе нашли предпосылки для появления жизни 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
На Энцеладе нашли предпосылки для появления жизни
Фото: NASA
Небольшой спутник Сатурна имеет не только жидкую воду, но и органические соединения, которые потенциально могут способствовать зарождению жизни.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе изучения данных, собранных космическим аппаратом Cassini в его миссии к Сатурну, пришли к выводам о наличии предпосылок для появления жизни на Энцеладе.
В конденсированных на зёрнах льда молекулах специалисты нашли азотсодержащие и кислородсодержащие соединения, которые на Земле являются частью химических реакций, которые производят аминокислоты. Аминокислоты в свою очередь выступают в качестве одного из элементов жизни на планете.
"Если условия возникновения жизни на Земле и на Энцеладе совпадают, то соединения, находящиеся в воде, могут привести к зарождению жизни. Но пока мы не можем достоверно сказать, нужны ли вообще аминокислоты для появления жизни за пределами Земли", — подчеркнул Нозайр Хаваджа, который возглавляет исследовательскую группу Свободного университета Берлина, которая провела исследование. Итоги работы были опубликованы 2 октября в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Соавторы исследования Джон Хиллиер и Фрэнк Постберг отметили, что на Энцеладе уже сейчас обнаруживаются элементы, которые были на Земле источниками зарождения жизни.
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Наука , Наука и техника , NASA
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