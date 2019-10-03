На Энцеладе нашли предпосылки для появления жизни

Небольшой спутник Сатурна имеет не только жидкую воду, но и органические соединения, которые потенциально могут способствовать зарождению жизни.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) в ходе изучения данных, собранных космическим аппаратом Cassini в его миссии к Сатурну, пришли к выводам о наличии предпосылок для появления жизни на Энцеладе.

В конденсированных на зёрнах льда молекулах специалисты нашли азотсодержащие и кислородсодержащие соединения, которые на Земле являются частью химических реакций, которые производят аминокислоты. Аминокислоты в свою очередь выступают в качестве одного из элементов жизни на планете.

"Если условия возникновения жизни на Земле и на Энцеладе совпадают, то соединения, находящиеся в воде, могут привести к зарождению жизни. Но пока мы не можем достоверно сказать, нужны ли вообще аминокислоты для появления жизни за пределами Земли", — подчеркнул Нозайр Хаваджа, который возглавляет исследовательскую группу Свободного университета Берлина, которая провела исследование. Итоги работы были опубликованы 2 октября в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Соавторы исследования Джон Хиллиер и Фрэнк Постберг отметили, что на Энцеладе уже сейчас обнаруживаются элементы, которые были на Земле источниками зарождения жизни.