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На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога
Фото: Пресс-служба Национального парка "Русская Арктика"
Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" во время рейда на Землю Александры обнаружили череп кит-нарвала с рогом. Весит находка более 20 килограммов, сообщают в учреждении.
Череп нарвала лежал прямо на берегу бухты Отмелая Баренцева моря.
В 2013-м году в "Русской Арктики" уже находили рог нарвала. Но для исследований он не подходил, фактически это были ископаемые останки.
В самом нацпарке считают находку очень важной. Дело в том, что киты обычно умирают в воде. Останки на сушу выбрасывает крайне редко. Но даже если это и происходит, то за несколько лет кости полностью уничтожаются во время штормов и при ледоходе.
Череп обнаруженного нарвала внимательно изучат специалисты по биологии и генетике, а затем останки морского носорога пополнят коллекцию музея нацпарка "Русская Арктика", который расположен в столице Поморья.
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