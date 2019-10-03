На Земле Франца Иосифа нашли череп арктического единорога

Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" во время рейда на Землю Александры обнаружили череп кит-нарвала с рогом. Весит находка более 20 килограммов, сообщают в учреждении.

Череп нарвала лежал прямо на берегу бухты Отмелая Баренцева моря.

В 2013-м году в "Русской Арктики" уже находили рог нарвала. Но для исследований он не подходил, фактически это были ископаемые останки.

В самом нацпарке считают находку очень важной. Дело в том, что киты обычно умирают в воде. Останки на сушу выбрасывает крайне редко. Но даже если это и происходит, то за несколько лет кости полностью уничтожаются во время штормов и при ледоходе.

Череп обнаруженного нарвала внимательно изучат специалисты по биологии и генетике, а затем останки морского носорога пополнят коллекцию музея нацпарка "Русская Арктика", который расположен в столице Поморья.