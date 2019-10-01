Найденные «римляне» оказались более древними людьми

Найденные в Британии «римляне» оказались более древними людьми

Великобритании ученые повторно изучили останки "древних римлян", найденные 55 лет назад, и пришли к выводу, что эти люди проживали на острове задолго до римского вторжения.

Как сообщает Sky Statement, два ящика человеческих костей поочередно пролежали в запасниках нескольких музеев 55 лет, и все это время о них никто не вспоминал. Лишь недавно во время ревизии в Центре наследия Сомерсета на них обратили внимание сотрудники Котсуолдского археологического фонда.

Останки семи человек были обнаружены еще в 1964 году в пещере карьера Каррингтон-Парк. Рядом ранее было найдено римское кладбище. Видимо, поэтому полвека назад исследователи и сочли, что останки принадлежали древним римлянам.

Однако новое исследование доказало, что это не так. Радиоуглеродное датирование определило возраст этих костей, который превысил 9000 лет. Ученые отмечают, что это одни из древнейших человеческих останков, когда-либо найденных на территории Британии.

По словам остеоархеолога Шэрон Клаф, полученные результаты оказались удивител